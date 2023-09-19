الأمم المتحدة: وفاة 1200 طفل في مخيمات اللاجئين السودانيين

أعلنت الأمم المتحدة، عن وفاة 1200 طفل في مخيمات اللاجئين السودانيين ما بين مايو وسبتمبر، حسبما أفادت سكاي نيوز العربية، في نبأ عاجل.

وفق مسئول الصحة العامة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين آلن مينا، فإن عشرات الآلاف الآخرين من الأطفال بمخيمات للاجئين في السودان قد يموتون بحلول نهاية السنة.

أضاف مينا: "أكثر من 1200 طفل دون سن الخامسة توفوا في 9 مخيمات في الفترة بين 15 مايو و14 سبتمبر، ويعود ذلك إلى تفش محتمل لمرض الحصبة وسوء التغذية الحاد".

تهريب أسلحة وسكاكين للاجئين في مخميات جنوب السودان:



شهدت مخيمات اللاجئين السودانيين في جنوب السودان، من وجود أسلحة مهربة تسهم في زيادة الاحتقان والحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أثار غضب الحكومة السودانية.

الحرب السودانية، دفعت المواطنين إلى النزوح لدولة جنوب السودان، لانها الأقرب من حيث المساحة والعادات والتقاليد خلاف تقارب بين بعض القبائل في الدولة، واستضافت منطقة أويل الغربية الآلاف اللاجئين.

من جانبه كثفت السلطات الأمنية في مقاطعة أويل الغربية بولاية شمال بحر الغزال بجنوب السودان، جهودها لمواجهة تهريب الأسلحة إلي اللاجئين السودانيين في مخيم ودويل للاجئين.

بدأت السلطات في ولاية بحر الغزال، بتنفيذ من أيام عيد الأضحي المبارك، وستخضع الشاحنات المتجهة كافة للاجئين والعائدين إلي تحقيق شامل من قبل الأجهزة الأمنية.

أعلن ماركو مجوك فيول، محافظ مقاطعة أويل الغربية بجنوب السودان، عن أن الشاحنات كافة التي تدخل للاجئين ستخضع للتحقيق من قبل عناصر الأمن قبل السماح بالدخول إلي موقع المخيم.

قال فيول: “إن تدفق اللاجئين السودانيين والعائدين الجنوب، سيسهم في الانعدام الأمني في المنطقة، مؤكدًا بأن المتعاونين يعملون ليلًا ونهارًا من أجل توصيل اللاجئين إلي مراكز الإيواء، دون تقديم معلومات للأجهزة فيما يتعلق بالأغراض المحملة في السيارات”.

أوضح بأن، شددهم علي فحص كل اللاجئين القادمين من مناطق النزاع، ومصادرة أي أسلحة نارية وسكاكين وغيرها من المواد القابلة للاشتعال.

نشرت المواقع المحلية في جنوب السودان، صورًا لمخيمات جديدة للاجئين، التى أسستها المفوضية السامية للأمم المتحدة ببنائه في ولاية شمال بحر الغزال، من أجل أستضافة اللاجئين السودانيين.

أعلنت قوات الدعم السريع، أمس الإثنين، تأجيل المفاوضات مع وفد الجيش السوداني في جدة إلى ما بعد عيد الأضحى.

قالت قوات الدعم السريع: “إن تأجيل المفاوضات جاء بسبب عدم جدية الجيش وعدم التزامه بالهدن السابقة”، وذلك بحسب ما نشره موقع العربية.

اشتباكات السودان:

شهد السودان، أمس الإثنين، يومًا جديدًا من التصعيد والاقتتال بين طرفي النزاع، وسط تحذيرات دولية من أزمات إنسانية قد تعصف بالشعب السوداني.

توفي ما لا يقل عن 14 شخصًا في معارك بمحيط مقر قيادة الشرطة في الخرطوم، التي قد تغير سيطرة قوات الدعم السريع عليها المعطيات في العاصمة السودانية، على ما أفاد ضابط سابق في الجيش، نقلًا عن فرانس برس».

مساء الأحد، وبعد شهرين ونصف الشهر على بدء الحرب بين الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، أعلنت قوات الدعم في بيان الانتصار في معركة رئاسة الاحتياطي المركزي.

أضافت: استولت قوات الدعم السريع بعد سيطرتها على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي، ومعسكر عوض خوجلي على كميات كبيرة من المركبات والأسلحة والذخائر».

أكد الجيش، في بيان الإثنين، أن الميليشيات المتمردة استولت أمس (الأحد) على أحد مقرات الشرطة السودانية بعد مهاجمته 3 أيام متواصلة.

تابع الجيش أن مرافق الشرطة في جميع أنحاء العالم تعتبر مرافق خدمية لا علاقة لها بالعمليات العسكرية.

وصفت القوات المسلحة أن ما حققته قوات الدعم السريع ليس انتصارًا عسكريًّا، بقدر ما هو هزيمة أخلاقية وتعدٍ سافر على مؤسسات الدولة.

قال ضابط متقاعد في الجيش، طلب عدم الكشف عن اسمه: “إن سيطرة متمردي الدعم السريع على الاحتياطي المركزي إن استمرت، سيكون لها تأثير كبير على المعركة في الخرطوم”.

أكدت القوات المسلحة السودانية أن استهداف قوات الدعم السريع لمقار الشرطة يعد تعديًّا سافرًا على مؤسسات الدولة المعنية بحماية المدنيين مما يستوجب الإدانة والاستهجان.

أوضحت القوات المسلحة وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السودانية اليوم الإثنين أنه في مخالفة واضحة للقانون الدولي وأعراف الحرب، استولت قوات الدعم السريع على أحد مقرات الشرطة السودانية بعد مهاجمتها لثلاثة أيام متواصلة، مشيرة إلى أن مرافق الشرطة في جميع أنحاء العالم تعتبر مرافق خدمية لا علاقة لها بالعمليات العسكرية.