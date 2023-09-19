وفاة 5 جنود من الجيش المالي في هجوم

أعلن الجيش المالي، عن وفاة 5 جنود وفقدان 11 آخرين في هجوم وقع شمالي البلاد، حسبما ذكرت سكاي نيوز العربية في نبأ عاجل.

حركات مسلحة أزوادية تسيطر على منطقة جديدة في مالي:

سيطرت حركات مسلحة أزوادية على منطقة ليري بولاية تومبكتو في مالي، بعد معركة مع الجيش المالي، فيما أكدت مصادر محلية أن معسكر الجيش المالي في ليري وقع تحت سيطرة القوات المسلحة الأزوادية.

أكدت مصادر عسكرية من الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية (CSP-PSD) أن مقاتلي الإطار سيطروا على بلدة ليري التابعة لدائرة نافونكي بولاية تومبكتو في مالي، بعد ساعة من المعركة الفاصلة.

أظهرت فيديوهات إسقاط طائرة مالية من قبل قوات أزوادية، وفقًا لمصادر متفرقة.

سيطر الجيش الأزوادي على معسكر الجيش المالي ومقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية، في منطقة ليري بولاية تومبكتو مسببًّا أضرارًا مادية كبيرة وبشرية للجيش المالي، قبل انسحابه، حسب مصادر عسكرية.

دخل الجيش المالي المدعوم بمليشيات فاغنر الروسية في مواجهات عسكرية هذا الأسبوع مع "الجيش الأزوادي" المكون من حركات تحرير أزواد، "بعد انتهاكه لاتفاقية الجزائر لوقف إطلاق النار" حسب الأزواديين.

كما يواجه ضغطًا وهجمات متواصلة من تنظيم القاعدة الذي يحاصر مدينة تمبكتو منذ 5 أسابيع.

تخلت مالي عن قوة قوامها أكثر من 20 ألف جندي من فرنسا وأوروبا والأمم المتحدة، مفضلة استقدام ميليشيات فاغنر الروسية لحماية النظام العسكري.

ووقعت مالي اتفاقًا أمنيًّا مع النيجر وبوركينا فاسو، وهم ثلاث دول في منطقة الساحل بغرب إفريقيا تحكمها مجالس عسكرية، وتعهد الاتفاق بمساعدة هذه الدول لبعضها البعض في حالة وقوع أي تمرد أو عدوان خارجي.

تبذل الدول الثلاث جهودًا لاحتواء متمردين على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش، وتوترت أيضًا علاقاتها مع جيرانها والشركاء الدوليين بسبب الانقلابات.