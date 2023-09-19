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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أسما إبراهيم تخطف الأنظار من داخل طائرة خاصة (صور)

أسما إبراهيم
أسما إبراهيم

شاركت الإعلامية أسما إبراهيم، جمهورها ومتابعيها، مجموعة صور لها داخل طائرتها أثناء قضاء إجازة قصيرة قبل عودتها لتصوير الموسم الجديد من برنامج حبر سري.

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رامي جمال ضيف "حبر سري" مع أسما إبراهيم

ونشرت أسما عددًا من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، والتي ظهرت خلالها وهي تجلس داخل الطائرة وعلقت عليها برمز تعبيري للقلب باللون الأبيض، وظهرت أسما وهي ترتدي بنطلون أبيض وتيشرت أسود.

أسما إبراهيم

ولاقت صورها تفاعلًا كبيرًا من قبل جمهورها الذي أشاد ببساطة وجمال إطلالاتها.

 

برنامج حبر سري الموسم الجديد

من ناحية أخرى، تستعد الإعلامية أسما إبراهيم لتصوير الموسم السابع من برنامج "حبر سري" الذي يعرض علي شاشة القاهرة والناس، ومن المقرر أن تبدأ أسما إبراهيم تصوير حلقات جديدة من البرنامج الذي حقق نجاح خلال المواسم الماضية خلال أيام.

أسما إبراهيم

ومن المقرر ان يحمل الموسم الجديد العديد من المفاجآت من خلال الفقرات وضيوف البرنامج.

 

أسما إبراهيم

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