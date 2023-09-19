في ذكرى وفاته.. أعمال عظيمة لجميل راتب بالسينما العالمية

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير “ جميل راتب" الذى توفى عام 2018 عن عُمر يناهز 91 عامًا بعد صراع مرير مع المرض، تاركًا مسيرة فنية رائعة، قدم فيها الكثير من الأعمال الفنية العالمية والمصرية ظلت محفورة فى أذهان الجميع وجعلته يتربع على عرش السينما.

أعمال جميل راتب العالمية:

بدأ جميل راتب مشواره الفنى منذ بداية الأربعينات بأعمال فنية أجنبية بالمسرح والسينما فى فرنسا وأمريكا وهذا ما يجهله العديد من الجمهور، ومن أهم هذه الأعمال:

بدأ مشوار جميل راتب مع الأفلام الأجنبية بدور ثانوي في الفيلم الفرنسي " Les Amants du pont Saint-Jean" ، وبعدها شارك في فيلم فرنسي آخر هو " Monelle"

فيلم To Commit a Murder عام 1967.

وهو فيلم فرنسى من إخراج إدوارد مولينارو، وشارك فى بطولته لوس جوردان وسينتا بيرغر والعالمى برنارد بلاير.

2-فيلم Trapeze عام1956

من إخراج كارول ريد وبطولة بيرت لانكاستر، جينا لولو بريجيدا، توني كيرتس، كاتي جورادو، مينور واتسون، جميل راتب، جيرارد لاندري ومينور واتسون، الذي تدور أحداثه داخل عالم السيرك، وتدور أحداثه في إطار رومانسي حول فتاة تعمل بالسيرك تشعر بالحيرة تجاه مشاعرها نحو إثنين من زملائها

فيلم “وداعا بونابارت”:

فيلم للمخرج المصرى يوسف شاهين، وهو إنتاج مصرى فرنسى مشترك، طرح عام 1985، وشارك فى بطولته ممثلين مصريين وفرنسيين، كان أبرزهم جميل راتب، ميشال بكول، محسنة توفيق، باتريس شيرو وتحية كاريوكا وصلاح ذو الفقار.

وتدور أحداث الفيلم فى أثناء الحملة الفرنسية على مصر حول عائلة مصرية لديها ثلاث أبناء أكبرهم يناضل ضد الحملة الفرنسية والثانى يتعرف على أحد جنرالات الجيش الفرنسى

فيلم «Un nuage dans un verre d'eau»

جسد ضمن أحداثه دور مصري يعيش في باريس يختفي في ظروف غامضة ويبحث عنه حفيده، من إخراج سريناث ساماراسينج، وشارك في بطولته أناماريا مارينكا، وتوفيق غالب

فيلم صيف حلق الوادى أو «Un été à La Goulette»

«Un été à La Goulette» للمخرج فريد بوغدير، هو فيلم تونسي فرنسي من إنتاج عام 1996، وقد شارك «راتب» في بطولته بجانب كل من سنية المنقعى، مصطفى العدواني وأفا كوهين وكلوديا كاردينال وميشال بوجناح وإيفو سلرنو وغى ناتاف.

فيلم «لورانس العرب» إذ قام بدور ماجد، وبطولة بيتر أوتول بدور لورنس وعمر الشريف بدور الشريف، الفيلم من إخراج المخرج البريطانى

شارك جميل راتب في العديد من الأعمال السينمائية العربية التي حقق فيها نجاحًا كبيرًا منها حب في الزنزانة، شفيقة ومتولي، فتاة تبحث عن الحب، الكيف، طيور الظلام، الصعود إلى الهاوية، وغيرها من الأعمال التي نالت إعجاب الجماهير.