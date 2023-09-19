طرق استخراج قيد عائلي أونلاين من البيت

استخراج قيد عائلي.. العديد من المواطنين يحتاج إلى استخراج قيد عائلي والذي يثبت عدد أفراد الأسرة واسم الزوجة وعدد الأبناء، وذلك لأنه يعد مستندًا ضروريًا يتم تقديمه لإجراء العديد من الخدمات المختلفة.

أتاحت وزارة الداخلية عبر موقعها خدمة استخراج قيد عائلي أونلاين الذي يعد من الأوراق المهمة وتطلبها عدة جهات حكومية على سبيل المثال في حجز شقق الإسكان الاجتماعي وغيرها.

وخلال السطور التالية تقدم "بوابة الوفد" خطوات استخراج قيد عائلي أونلاين من البيت دون الذهاب لمصلحة الأحوال المدنية وذلك توفيرًا للوقت والجهد:



طريقة استخراج القيد العائلي أونلاين

الدخول على موقع وزارة الداخلية الموجود في الرابط التالي

https://moi.gov.eg/home/directoryservices.

تسجيل الدخول على الموقع وفي حالة عدم وجود حساب يمكنك إنشاء حساب وتسجيل الدخول.

تسجيل البيانات المطلوبة.

اختيار طريقة دفع رسوم استخراج القيد العائلي مميكنة.

الضغط بالموافقة علي كافة الشروط المطلوبة في استخراج القيد العائلي.

شروط استخراج القيد العائلي

أن يكون المتقدم سبق استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة.

أن تكون الحالة الاجتماعية فى بطاقة الرقم القومى للزوجين هي آخر حالة اجتماعية لهما.

أن يكون مقدم الطلب له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.

كتابة بيانات الأسرة كاملة زوج وزوجة وأبناء.

يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج القيد العائلي

صورة البطاقة الشخصية لمقدم طلب الحصول على القيد العائلى.

صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق.

صورة البطاقة أو شهادة ميلاد الزوجين.

صورة من شهادات ميلاد الأبناء.

صورة من شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.