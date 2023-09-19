وزيرة الثقافة تفتتح قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة



افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، قبل قليل، قصر ثقافة أبو المطامير.. بمحافظة البحيرة بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة، وذلك فى حضور قيادات المحافظة والهيئة.

وشهدت مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة التى تقع شمال مصر، اليوم، استعدادات مكثفة لافتتاح صرحها العظيم الذي يحمل اسم “قصر ثقافة أبو المطامير”، والذى يأتي فى إطار دعم واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير البنية الأساسية للتعليم والثقافة.



محمود الجندي

يحمل مسرح قصر ثقافة أبو المطامير اسم الفنان الراحل محمود الجندي، ابن مدينة أبو المطامير، الذي كان له دور في إقامة قصر الثقافة من أجل احتضان المواهب الفنية الشابة بالمحافظة.

يقام قصر ثقافة أبو المطامير، الذى نفذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، على 1200 متر مربع، بتكلفة 60 مليون جنيه، ويحتوى على 3 أدوار بالإضافة إلى مسرح يسع نحو 350 كرسيًا، وقاعات تكنولوجيا وللمراة والأطفال، قاعة متعددة الأغراض، وأخرى لكبار الزوار،أما الدور الأخير فيضم استراحة تسع نحو 25 فرداً.

