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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

محافظ شمال سيناء يستقبل أعضاء القافلة البيطرية لمعهد بحوث التناسليات الحيوانية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء القافلة البيطرية المجانية التابعة لمعهد بحوث التناسليات الحيوانية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.
 

وتم تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لمحافظة شمال سيناء لعلاج مواشي صغار المربين  والمزارعين بقرى محافظة شمال سيناء في الفترة من 19 سبتمبر إلى 21  سبتمبر.

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وأكد الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية  العلاجية والإرشادية لصغار المربين والفلاحين أن هذه القافلة ستقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى في محافظة شمال سيناء وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

وأضاف فاضل أن هذه القافلة سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدى صغار المربين والفلاحين وخاصة الإبل والاغنام بقري محافظة شمال سيناء.
 

وأكد فاضل أن هذه القافلة سوف تستمر لمدة ثلاثة أيام وتقدم من خلالها عن  طريق العيادة المتنقلة بتقديم الخدمات البيطرية إلى التجمعات الحيوانية لدى أهالي شمال سيناء والقافلة سوف تجوب مراكز وقري مدينة العريش والشيخ زويد وقري بئر العبد وأضاف فاضل أن هذه القافلة سوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية.

جانب من اللقاء

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