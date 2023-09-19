استقرار أسعار الأسماك بأسواق البحيرة اليوم الثلاثاء

تعيش أسواق الأسماك بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء 19- 90 - 2023، استقرارًا في الأسعار، ليتراوح سعر كيلو السمك البوري مابين 100 لـ 120 جنيهًا حسب الحجم.

وتراوحت أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم ما بين 260 إلي 300 جنيه للكيلو بينما تراوحت أسعار الجمبري أحجام المتوسطة ما بين 210 إلى 240 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الأحجام الصغيرة ما بين 170 إلى 200 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد ما بين 150 إلى 180 جنيهًا للكيلو.

ولم تستقر أسعار السردين البلدي عند سعر معين بل تراوحت أسعاره ما بين 50 إلى 65 جنيهًا للكيلو، بينما تراوحت أسعار السبيط ما بين 160 إلى 180 جنيهًا للكيلو.

وتراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة ما بين 70 إلي 90 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار البلطي أحجام متوسطة ما بين 65 إلى 70 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار البلطي أحجام صغيرة ما بين 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو، كما تراوحت أسعار الأسماك المجمدة ما بين 50 إلى 70 جنيهًا للكيلو .