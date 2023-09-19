سعر اليورو اليوم الثلاثاء 19-9-2023 أمام الجنيه المصري

ننشر سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، حسب آخر البيانات المعلنة داخل المواقع الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المحلية؛ حيث سجل سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري سعر 33.07 جنيه للشراء و33.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم داخل البنوك

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه نحو 32.93 جنيه للشراء، و33.13 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم 32.93 جنيه للشراء، و33.13 جنيه للبيع.

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه داخل بنك المصرف المتحد إلى 32.87 جنيه للشراء، و33.24 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه داخل بنك قناة السويس اليوم نحو 33.03 جنيه للشراء، و33.24 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي اليوم 33.02 جنيه للشراء، و33.24 جنيه للبيع.

عرض سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك البركة اليوم بـ 31.70 جنيه للشراء، و31.91 جنيه للبيع.

العملات الأوروبية والآسيوية

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري 32.78 للشراء، 32.92 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 38.08 جنيه للشراء، 38.26 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 34.25 جنيه للشراء، 34.42 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدولار الكندي 22.73 جنيه للشراء، و22.88 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.39 جنيه للشراء، و4.41 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.74 جنيه للشراء، 2.76 جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 20.79 للشراء، 20.88 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.21 جنيه للشراء، 4.23 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية:

سجَّلتْ أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 99.84 جنيه للشراء، 100.29 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدينار البحريني عند سعر 81.77 جنيه للشراء، 82.29 جنيه للبيع، فيما سجل الريال العماني، سعر 80.06 جنيه للشراء، 80.41 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال القطري، عند سعر 8.45 جنيه للشراء، 8.49 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينار الأردني، عند مستوى 43.42 جنيه للشراء، 43.72 جنيه للبيع.