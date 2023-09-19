أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 - 9 - 2023 في سوق الصاغة

استقرت أسعار المشغولات الذهبية في التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2200 جنيه لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

وبلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2514 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2304 جنيهات.

وسجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1885 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1466 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر1257 جنيهًا.

بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 942 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17600 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1930 دولارًا للأوقية.