تشكيل ميلان المتوقع لمباراة نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا

تكشف بوابة الوفد عن تشكيل ميلان المتوقع لمباراة نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الثلاثاء في اللقاء النارية الذي يجمع بينهما على ستاد سان سيرو ضمن منافسات الأسبوع الأول في مباراة الذهاب من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

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تشكيل ميلان المتوقع لمباراة ميلان و نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر ان يعتمد ستيفانو بيولي مدرب فريق ميلان على هذا التشكيل في موقعة نيوكاسل يونايتد النارية ضمن منافسات الجولي الأولي من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ميلان المتوقع لمباراة نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: كالابريا – ثياو – كيير – ثيو هيرنانديز

خط الوسط: كرونيتش – تشيك – ريندرز

في الهجوم: بوليسيتش – جيرو – لياو.

من المقرر ان يشهد تشكيل ميلان قيادة جيرو تشكيل ميلان لمباراة نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ميلان ونيوكاسل يونايتد

تبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 7.45 مساء بتوقيت القاهرة ، 7,45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و8.45 مساء بتوقيت الإماراات .

القنوات الناقلة لمباراة ميلان و نيوكاسل يونايتد

تذاع أحداث المباراة مساء اليوم على قنوات بي ان سبورت 2 بتعليق حفيظ دراجي .