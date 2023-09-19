موعد مباراة ميلان و نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تستعرض بوابة الوفد الالكترونية موعد مباراة ميلان و نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الثلاثاء في المباراة المرتقبة على سان سيرو معقل البيج ميلان في افتتاحية دوري أبطال أوروبا.

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يسعي ميلان في مباراة اليوم مٌصالحة الجماهير الإيطالية مساء اليوم الأربعاء بعد الخسارة الثقيلة أمام الإنتر بخماسية مقابل هدف وحيد في الجولة الأخيرة بالدوري الإيطالي ، وطالبت الجماهير الإيطالية إقالة بيولي مدرب الفريق بسبب سوء نتائجة مع البيج ميلان.

تشكيل ميلان المتوقع لمباراة ميلان و نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: كالابريا – ثياو – كيير – ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: كرونيتش – تشيك – ريندرز.

في الهجوم: بوليسيتش – جيرو – لياو.

تشكيل نيوكاسل يونايتد المتوقع لمباراة ميلان

حراسة المرمى: نيك بوب

الدفاع: كيران تريبير، فابيان شار، سفين بوتمان، دان بران

الوسط: برونو جيماريش، ساندرو تونالي، جويلاينتون

الهجوم: ميجيل ألميرون، أنتوني جوردون وألكسندر إيزاك

موعد مباراة ميلان ونيوكاسل يونايتد

تبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 7.45 مساء بتوقيت القاهرة ، 7,45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و8.45 مساء بتوقيت الإماراات .

القنوات الناقلة لمباراة ميلان و نيوكاسل يونايتد

تذاع أحداث المباراة مساء اليوم على قنوات بي ان سبورت 2 يتعليق حفيظ دراجي .