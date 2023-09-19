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رئيس مجلس الإدارة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة ميلان و نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ميلان ضد نيوكاسل
ميلان ضد نيوكاسل يونايتد

تستعرض بوابة الوفد الالكترونية موعد مباراة ميلان و نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الثلاثاء  في المباراة المرتقبة على سان سيرو معقل  البيج ميلان في  افتتاحية دوري أبطال  أوروبا.

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أهم مباريات اليوم الثلاثاء 19_9_2023 في دوري  أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يسعي ميلان في مباراة اليوم مٌصالحة الجماهير الإيطالية مساء اليوم الأربعاء  بعد الخسارة الثقيلة  أمام الإنتر بخماسية مقابل  هدف وحيد في الجولة الأخيرة بالدوري الإيطالي ، وطالبت الجماهير الإيطالية إقالة بيولي  مدرب الفريق بسبب سوء نتائجة  مع البيج ميلان.

تشكيل ميلان المتوقع لمباراة ميلان و نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: كالابريا – ثياو – كيير – ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: كرونيتش – تشيك – ريندرز.

في الهجوم: بوليسيتش – جيرو – لياو.

تشكيل نيوكاسل يونايتد المتوقع  لمباراة ميلان

حراسة المرمى: نيك بوب

الدفاع: كيران تريبير، فابيان شار، سفين بوتمان، دان بران

الوسط: برونو جيماريش، ساندرو تونالي، جويلاينتون

الهجوم: ميجيل ألميرون، أنتوني جوردون وألكسندر إيزاك

موعد مباراة ميلان ونيوكاسل يونايتد

تبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الثلاثاء  في تمام الساعة 7.45 مساء بتوقيت القاهرة ، 7,45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و8.45 مساء بتوقيت الإماراات .

القنوات الناقلة لمباراة  ميلان و نيوكاسل يونايتد

تذاع أحداث المباراة مساء اليوم على قنوات بي ان سبورت 2  يتعليق حفيظ دراجي .

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موعد مباراة ميلان ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
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