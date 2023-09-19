أمريكا ترحب بدخول مساعدات لإقليم كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان

مع استمرار صراع بين أرمينيا وأذربيجان الممتد منذ عشرات السنوات، رحبت الولايات المتحدة بوصول شحنة من السلع الإنسانية على طول ممر "لاتشين" وطريق "أغدام" المؤدي إلى إقليم "ناجورنو كاراباخ" المتنازع عليه بينهم.



وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن عمليات تسليم الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها تمثل خطوة مهمة إلى الأمام، مضيفا أن واشنطن تشجع الجانبين على الدخول في محادثات مباشرة والتركيز على سبل زيادة تدفق الإمدادات الإنسانية إلى سكان المنطقة.

وأكد بلينكن، التزام الولايات المتحدة بدعم الجهود بين أرمينيا وأذربيجان لحل القضايا القائمة منذ فترة طويلة وتحقيق سلام كريم ودائم.

مخاوف من اندلاع نزاع جديد بين البلدين

ويشكل إقليم "ناجورنو كاراباخ" صلب نزاع مستمر منذ فترة طويلة بين أرمينيا واذربيجان؛ وتتهم أرمينيا أذربيجان بتأجيج أزمة إنسانية في الإقليم بعدما أغلقت باكو العام الماضي ممر "لاتشين" وهو الطريق الوحيد الذي يربط المنطقة بأرمينيا، حيث تتواجد قوات حفظ سلام روسية.

وتنفي أذربيجان الاتهامات قائلة: إنه يمكن للإقليم تلقي كل الإمدادات اللازمة عبر أذربيجان. وقالت باكو إن السلطات الانفصالية رفضت اقتراحها بإعادة فتح ممرّ لاتشين وطريق أغدام بشكل متزامن.

لكن تحت الضغوط الدولية، وفيما سرت مخاوف من اندلاع نزاع جديد بين البلدين؛ دخلت شاحنات محملة بالمساعدة الإنسانية أمس إلى المنطقة.

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