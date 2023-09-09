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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

المستشار الألماني: لا يمكن حل الصراع بين أرمينيا وأذربيجان إلا من خلال القنوات الدبلوماسية

أولاف شولتس
أولاف شولتس

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أنه لا يمكن حل الصراع بين أرمينيا وأذربيجان إلا من خلال القنوات الدبلوماسية، وينبغي للجميع الآن العمل بشكل بناء لتحقيق هذا الهدف دون تأخير.

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جاء ذلك وفقا لما أفاد به المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية ستيفن هيبستريت اليوم السبت خلال اتصال هاتفي بين المستشار الألماني ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

وأوضح هيبستريت أنه تم خلال الاتصال الهاتفي التركيز على الوضع المتوتر في المنطقة الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان، حيث أعرب شولتس عن قلقه العميق إزاء التوترات التي تزايدت بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة، وخاصة بشأن نقل الوحدات العسكرية.

وشدد المستشار الألماني على ضرورة الامتناع عن أي تصعيد عسكري، وأن والأمر الضروري الآن هو التوصل إلى اتفاق سريع بشأن الرعاية الإنسانية لسكان ناجورنو كاراباخ، بما في ذلك فتح ممر لاتشين.

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