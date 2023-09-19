ثقافة الفيوم تناقش المشروعات الصغيرة ومواجهة البطالة

نظم فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع عددًا من الفعاليات الثقافية الفنية، وذلك بالمكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة.

جاء ذلك ضمن فعاليات مبادرة "ثقافتنا في أجازتنا" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

خلال ذلك عقدت مكتبة قلمشاة الفرعية محاضرة بعنوان ''المشروعات الصغيرة ومواجهة البطالة''، تحدثت خلالها فاطمة محمد عبدالجواد رئيس قسم التمريض بقلمشاة، عن نماذج من المشروعات الصغيرة، ودورها في مواجهة البطالة وزيادة دخل الأسرة، بصفة خاصة بطالة الإناث، وهذه المشروعات تدعمها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، أوضحت أيضا بعض أفكار المشروعات، والتي يكون إنتاجها من داخل المنزل مثل مشروعات الحياكة، والتطريز، والسجاد المنزلي.

ومن جانب آخر، وتحت عنوان ''كيف تخاطب جيل الإنترنت''، عقد بيت ثقافة ابشواى حوارًا مفتوحًا، أداره ماجد لطفى مدير الموقع، ناقش خلاله مفهوم جيل الإنترنت، مشيرًا إلى إيجابيات وسلبيات مواقع التواصل الاجتماعي، ودور الأسرة والمدرسة فى حماية الأطفال والشباب، وتوجيه الأبناء نحو الاستخدام الآمن للتكنولوجيا بصفة عامة.

حوار مفتوح حول قيمة التعاون بمكتبة سيلا الفرعية

وفي سياق آخر، أعدت مكتبة سيلا الفرعية التابعة لفرع ثقافة الفيوم حوارًا مفتوحًا حول قيمة التعاون، أدارته حنان عبدالله أمينة المكتبة، تحدثت خلاله عن قيمة التعاون، وأهميتها للفرد والمجتمع حوله، وأنه لا يمكن للفرد أن يحقق نجاحًا بشكل منفرد، بل من خلال العمل الجماعي، كما أن التعاون من الأعمال التي تُقرب من الله سُبحانه وتعالى بشرط أن يكون تعاونًا على الخير والصلاح.

ونفذت مكتبة النزلة الفرعية ورشة فنية لعمل ملصقات توعية حول أهمية ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، نفذتها مروة سيف أمينة المكتبة بمشاركة الأطفال، في إطار التعاون بين فرع ثقافة الفيوم وشركة مياه الشرب، إلى جانب ورشة حكى بأكاديمية الطفل بإطسا، لقصة بعنوان ''النشأة'' تأليف عبد الحميد جودة السحار، نفذتها نجاة شعبان أخصائي الطفل ببيت ثقافة إطسا.

وفي إطار استعداد فرع ثقافة الفيوم لختام فعاليات مبادرة ''ثقافتنا في إجازتنا'' التي أطلقتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، نظمت مكتبة الطفل والشباب بطامية احتفالية فنية ضمن فعاليات ختام النشاط الصيفي، بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة ترحيب بالسادة الحضور، أعقبها عروض مواهب متنوعة للأطفال، تنوعت ما بين إلقاء الشعر، وفقرات استعراضية بمشاركة مواهب ورواد الموقع، جاء ذلك بحضور عدد كبير من أهالي مركز طامية.