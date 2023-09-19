الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أهم مباريات اليوم الثلاثاء 19_9_2023 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

تستعرض  بوابة الوفد الإلكترونية أهم مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر سبتمبر 2023، في افتتاحية دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضًا.

txt

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 19_9_2023 والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا

يشهد اليوم الثلاثاء افتتاح الجولة الأولى من مباريات دوري أبطال أوروبا في النسخة الجديدة لموسم 2023_2024 

موعد مباراة ميلان ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا

يسدل الستار اليوم  في مباراة ميلان الإيطالي ونظيره نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر سبتمبر 2023 في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات، والثامنة إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان و نيوكاسل يونايتد دوري أبطال أوروبا

تذاع المباراة مساء اليوم الثلاثاء على قنوات بي ان سبورت 2  الناقل الحصري للمباراة في منطقة الشرق الأوسط 

موعد مباراة مانشستر سيتي والنجم الأحمر

تنطلق اليوم مباراة مانشستر سيتي ونظيره النجم الأحمر مساء اليوم الثلاثاء  الموافق 19 من شهر سبتمبر 2023 في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، و11 مساء بتوقيت الإمارات، و10مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي والنجم الأحمر

تذاع المباراة على قنوات بي ان سبورت 3 الناقل الحصري للمباراة في منطقة الشرق الأوسط  عبر البث الحي المشفر.

موعد مباراة باريس سان جيرمان و بوروسيا دورتموند

تبدأ المباراة التي تجمع بين باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر سبتمبر 2023 في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ، و11 مساء بتوقيت الإمارات ، 10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان و بوروسيا دورتموند

تذاع أحداث المباراة التي تجمع بين باريس سان جيرمان و بورسيا دور تموند على قنوات بي إن سبورت 1 .

موعد مباراة برشلونة و رويال أنتويرب

تنطلق أحداث مباراة برشلونة و رويال أنتويرب مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر سبتمبر 2023 في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ، و11 مساء بتوقيت الإمارات، 10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورويال رويال أنتويرب

تذاع اليوم مباراة برشلونة ورويال على قنوات بي إن سبورت 4 بتعليق عصام الشوالي.

الجريدة الورقية