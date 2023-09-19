أهم مباريات اليوم الثلاثاء 19_9_2023 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية أهم مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر سبتمبر 2023، في افتتاحية دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

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دوري أبطال أوروبا

يشهد اليوم الثلاثاء افتتاح الجولة الأولى من مباريات دوري أبطال أوروبا في النسخة الجديدة لموسم 2023_2024

موعد مباراة ميلان ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا

يسدل الستار اليوم في مباراة ميلان الإيطالي ونظيره نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر سبتمبر 2023 في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات، والثامنة إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان و نيوكاسل يونايتد دوري أبطال أوروبا

تذاع المباراة مساء اليوم الثلاثاء على قنوات بي ان سبورت 2 الناقل الحصري للمباراة في منطقة الشرق الأوسط

موعد مباراة مانشستر سيتي والنجم الأحمر

تنطلق اليوم مباراة مانشستر سيتي ونظيره النجم الأحمر مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر سبتمبر 2023 في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، و11 مساء بتوقيت الإمارات، و10مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي والنجم الأحمر

تذاع المباراة على قنوات بي ان سبورت 3 الناقل الحصري للمباراة في منطقة الشرق الأوسط عبر البث الحي المشفر.

موعد مباراة باريس سان جيرمان و بوروسيا دورتموند

تبدأ المباراة التي تجمع بين باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر سبتمبر 2023 في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ، و11 مساء بتوقيت الإمارات ، 10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان و بوروسيا دورتموند

تذاع أحداث المباراة التي تجمع بين باريس سان جيرمان و بورسيا دور تموند على قنوات بي إن سبورت 1 .

موعد مباراة برشلونة و رويال أنتويرب

تنطلق أحداث مباراة برشلونة و رويال أنتويرب مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر سبتمبر 2023 في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ، و11 مساء بتوقيت الإمارات، 10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورويال رويال أنتويرب

تذاع اليوم مباراة برشلونة ورويال على قنوات بي إن سبورت 4 بتعليق عصام الشوالي.