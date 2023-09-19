موعد عرض "فوي فوي فوي" في السينمات بالدول العربية

يعرض فيلم “فوي فوي فوي” فى السينمات بالدول العربية بدءًا من يوم الخميس 21 سبتمبر.

كشفت لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في سباق الأوسكار عن ترشيحها فيلم "فوي فوي فوي" للمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي بالأوسكار.

وكانت قالت الفنانة بسنت شوقي أن ظهورها فى فيلم "فوي فوي فوي" ظهور لذيذ بسيط جدًا قائلة: “كنت عايزة أبقي جزء من الفيلم حتى لو مشهد، والمخرج والمؤلف عمر هلال عندما عرض على لم أتردد لحظة ووافقت على الفور لأن الفيلم عجبني وكنت عاوزة أبقى جزء منه”.

وأضافت الفنانة بسنت شوقى أنه تم تصوير فيلم “فوي فوي فوي” بعد شهر العسل مباشرة، والعمل كان مليئًا بالتحديات الشاقة، نظرًا لتنقل فريق العمل لعدة بلاد مختلفة، مشيرة إلى أن فراج كان دائما يشعر بالإرهاق أثناء التصوير لأن الموضوع لم يكن سهلا، لافتة إلى أنها طلبت من مخرج الفيلم المشاركة فيه رغم عدم وجود بطولة نسائية في قصته.

وكانت احتفلت أسرة فيلم “فوي فوي فوي” بالعرض الخاص الثلاثاء الماضي، وذلك فى إحدي دور العرض السينمائية بالسادس من أكتوبر، وذلك بحضور أبطاله، وطرح الفيلم فى السينمات أمس الأربعاء ليختتم الفيلم موسم الصيف 2023.

وانتهت التحضيرات النهائية لانطلاق العرض الخاص للفيلم بحضور أبطاله.

قصة الفيلم

تدور قصة فيلم "فوى فوى فوى" حول حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر، وفي هذه الرحلة، يلتقى بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقاه اللذان يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

فيلم فوى فوى فوى

وكان طرح صناع فيلم "فوى فوى فوى" البرومو التشويقى الرسمى للعمل، والذى سيطرت عليه الدراما والكوميديا السوداء.

وكانت شوقت الشركة المنتجة الجمهور بطرح البوستر الرسمي للفيلم على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وانستجرام استعدادًا لطرحه فى السينمات.

وكان أعرب الفنان محمد فراج، عن سعادته بالمشاركة في ببطولة فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي»، وقال خلال تصريحات صحفية:" أجسد شخصية صعبة خلال الأحداث، تحتاج إلى جهد جسدي وذهني".

وتابع “فراج”:" أتمنى أن يكون على قدر مسؤولية وثقة القائمين على الفيلم، لافتا إلى أن شخصية حسن الذي يجسده في الفيلم ليس نصابا ولكنه في فترة معينة من أحداث الفيلم يضطر أن يكون نصابا محترفا، وأن كرة القدم للمكفوفين مرحلة مهمة جدا لبطل الفيلم من أجل المرور إلى أمور أخرى تظهر في السياق التشويقي للأحداث ".

فيلم فوى فوى فوى

محمد فراج بنظارات شمسية ونيللي كريم بكاميرا احترافية

ويظهر على البوستر محمد فراج في المنتصف مرتديًا زي نادي الإحسان الرياضي ونظارات شمسية فيما يحمل كرة قدم وعصا مكفوفين، فيما تقف بجانبه نيللي كريم وهي تحمل كاميرا تصوير احترافية في إشارة إلى طبيعة عملها كصحفية رياضية تبحث عن سبق، فيما يبدو بيومي فؤاد وأمجد الحجار مذهولين بينما يظهر ع طه الدسوقي غير مبالي بما يدور حوله .

أبطال فوى فوى فوى

فيلم “فوى فوى فوى” يشارك بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي، والعمل من تأليف وإخراج عمر هلال.

فيلم فوى فوى فوى

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