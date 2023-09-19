جدول مباريات اليوم الثلاثاء 19_9_2023 والقنوات الناقلة

تستعرض بوابة الوفد الالكترونية أهم مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر سبتمبر 2023،حيث تقام عدة مواجهات قوية ومرتقبة في إطار في دوري أبطال أوروبا دوري أبطال آسيا والدوري المصري نرصدها لكم في السطور التالية

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دوري أبطال أوروبا

يشهد اليوم الثلاثاء افتتاح الجولة الأولي من مباريات دوري أبطال أوروبا في النسخة الجديدة لموسم 2023_2024 .

موعد مباراة ميلان ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا

تنطلق اليوم مباراة ميلان الإيطالي وتظيره نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر سبتمبر 2023 في تمام الساعة 7.45 مساء بتوقيت القاهرة ، و8.45 مساء بتوقيت الإمارات ، و7.45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .

القنوات الناقلة لمباراة ميلان و نيوكاسل يونايتد

تذاع المباراة مساء اليوم الثلاثاء على قنوات بي ان سبورت 2 الناقل الحصري للمباراة في منطقة الشرق الأوسط .

موعد مباراة مانشستر سيتي و النجم الأحمر

تنطلق اليوم مباراة مانشستر سيتي وتظيره النجم الأحمر مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر سبتمبر 2023 في تمام الساعة 10مساء بتوقيت القاهرة ، و11 مساء بتوقيت الإمارات ، و10مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي و النجم الأحمر

تذاع المباراة على قنوات بي ان سبورت 3 الناقل الحصري للمباراة في منطقة الشرق الأوسط عبر البث الحي المشفر.

موعد مباراة باريس سان جيرمان و بوروسيا دورتموند

تبدأ المباراة التي تجمع بين باريس سان جيرمان و بورسيا دورتموند مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر سبتمبر 2023 في تمام الساعة 10مساء بتوقيت القاهرة ، و11 مساء بتوقيت الإمارات ، و10مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان و بوروسيا دورتموند

تذاع أحداث المباراة التي تجمع بين باريس سان جيرمان و بورسيا دور تموند على قنوات بي ان سبورت 1 .

موعد مباراة برشلونة و رويال أنتويرب

تنطلق أحداث مباراة برشلونة و رويال أنتويرب مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر سبتمبر 2023 في تمام الساعة 10مساء بتوقيت القاهرة ، و11 مساء بتوقيت الإمارات ، و10مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

موعد مباراة النصر و برسبوليس

تبدأ أحداث المباراة التي تجمع النصر و برسبوليس مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و 9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و 10 مساء بتوقيت الإمارات .

تذاع المباراة على العديد من القنوات الكأس المشفرة و بي ان سبورت آسيا بجانب إذاعة اللقاء على شبكة اس اس سي الرياضية .

الدوري المصري

زد ضد الإسماعيلي

تنطلق مباراة زد و الاسماعيلي مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية ، 5 مساء بتوقيت الإمارات .

الاهلي و المصري

تبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و8 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات النافلة لمباراة الأهلي و المصري

تذاع أحداث المباراة على قنوات أون تايم سبورت 1 بتعليق محمد الكواليني .