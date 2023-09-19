بطلة مصر في الملاكمة تكشف سر تأهيلها لأولمبياد باريس 2024 (شاهد)

قالت يمنى عياد الملاكمة المصرية المتأهلة إلى أولمبياد باريس 2024، إنها كانت تشعر بأنها ستتأهل، بعدما بذلت جهدا كبيرا في التمرين، موضحة: “هذا الأمر كان هدفنا وتعبت كتير في التمرين وزودنا عدد ساعات التمرين”.



وأضافت “عياد” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن حلمها في التأهل للأولمبياد لم يغب عن بالها أبدا، وكان لديها عزيمة لبلوغ هدفها.

الملاكمة المصرية

وتابعت الملاكمة المصرية المتأهلة إلى أولمبياد باريس 2024: “كنت أستيقظ مبكرا وأصلي وأتدرب وأذهب إلى كليتي بعدها أعود للبيت كي أتوضأ وأصلي وأذاكر ثم أذهب إلى التمرين وكنت أتبع نظاما غذائيا”.

كلية التربية الرياضية

وواصلت: “لم يكن من الممكن أن أؤجل امتحاناتي في كلية التربية الرياضية حيث أدرس في الفرقة الثالثة، وكنت أستأذن من المعسكر وأنهي التمرين ليلا وكنت أذهب إلى البيت وانام وأستيقظ لحضور الامتحان بعدها أذهب إلى المعسكر حتى أحضر التمرين، وأبي وأمي كانا أكبر داعم لي وكانا يشجعاني دائما”.