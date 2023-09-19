للمرة الثالثة.. مرام البلوشي في العناية المركزة بعد تدهور حالتها (فيديو)

تصدرت الفنانة الكويتية “مرام البلوشى" تريندات مواقع التواصل الاجتماعى بعد تعرضها لجلطة فى القلب أدت لاحتجازها بغرفة العناية المركزة.

تدهور صحة مرام البلوشى :

أعلنت الفنانة الكويتية هند البلوشي عن تدهور الحالة الصحية لشقيقتها مرام البلوشي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستغرام” حيث كتبت قائلة : ترقد أختي مرام بين أجهزة العناية.. والله في عنايته أعظم وأرحم، فلا شفاء إلا شفاؤه، فلا تحرموها من دعائكم.. لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

تسبب الخبرفي صدمة وحزن كبير لمتابعيها ومحبي شقيقتها، وتفاعلوا معه بالدعاء لمرام البلوشى، كما أعرب كثيرون عن قلقهم من تدهور صحتها بسبب تعرضها لجلطتين في القلب على مدار السنوات الماضية.

مرام البلوشى داخل العناية:

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لـ “مرام البلوشى” من داخل غرفة العناية المركزة فى أحدى المستشفيات الكويتية.

وتظهر مرام البلوشى وهى على الأجهزة الطبية تحت الملاحظة بعد تدهور حالتها الصحية ، وذلك بسبب تعرضها لجلطة في القلب للمرة الثالثة.

أول ظهور للفنانة #مرام_البلوشي من داخل غرفة العناية المركزة بعد إصابتها بجلطه في القلب pic.twitter.com/XXZeK2iqvT — قبل قليل 🌍 (@QblQlel) September 17, 2023

وأثار هذا الفيديو قلق المتابعين الذين تمنوا لها الشفاء العاجل، والعودة إلى حالتها الجيدة مرة أخرى وخروجها من المستشفى سالمة، كما عبروا عن حزنهم الشديد إلى ما وصلت إليه.

أزمات مرام البلوشى الصحية:

يذُكر أن الفنانة مرام البلوشي مرت بعدة وعكات صحية من قبل، كان أبرزها في يونيو 2019، حيث كشفت هند البلوشي عن حالة شقيقتها موضحة أنها نقلت للمستشفى ، إثر وعكة صحية ألمت بها.

وأوضحت مرام البلوشي بعد أيام قليلة أن ما حدث معها كان التهاب رئوي أدى لنقص الأكسجين ثم انسداد للشرايين وكانت النتيجة النهائية هي إصابتها بجلطة قلبية، وتم السيطرة عليها ، لكن سرعان ما صدمتهم هند البلوشي بتدهور الحالة حالياً.

ولم تكن هذه المرة هي الوحيدة التي أصيبت فيها مرام البلوشي بجلطة في القلب، ولكن تكرر نفس الأمر معها في 2021 بسبب الإجهاد والتقلبات الجوية، مما استدعى دخولها للعناية المركزة مرة أخرى .

من هى مرام البلوشى:

اسمها الحقيقي مريم جاسم البلوشي، ولدت في الكويت يوم 2 فبراير 1979، ونشأت في أسرة فنية فوالدها كان عازفًا للعود، متزوجة ولديها 3 أبناء هم جنان وجمانة وعلي، وعائلتها فنية عن جدارة، فأختاها (هند ومريم) ممثلتان، وابنا خالها الممثلة هيا الشعيبي والممثل ثامر الشعيبي.

بدأت مشوارها الفني بالغناء وأصدرت عدة أغانى ثم اتجهت إلى التمثيل في عام 2005، إضافة إلى مجال الغناء وقدمت العديد من المسرحيات والمسلسلات.