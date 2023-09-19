الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استقرارًا تامًا في الأحوال الجوية اليوم والمزيد من التحسن على مستوى قيم الحرارة في فترة الليل، حيث يؤثر علينا امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع يصل إلى 6 كم، حيث يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة خلال فترات اليوم، وتحديدا فترة الصباح الباكر، حيث يحجب جزءً من أشعة الشمس ويساعد على تلطيف الأجواء على نحو كبير.

نتوقع انخفاضا طفيفا في قيم الحرارة بمعظم أنحاء الجمهورية



وأضافت “غانم” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” اليوم الثلاثاء: “نتوقع انخفاضا طفيفا في قيم الحرارة بمعظم أنحاء الجمهورية، وبخاصة المحافظات الشمالية، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية خلال فترة النهار”.

وتابعت: “في ظل وجود أشعة الشمس سنشهد أجواءً حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد، وأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء”.

فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية

وأشارت إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة من اليوم، ولن تكون مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية، بل ستساعد على الشعور بالمزيد من التحسن في الأحوال الجوية.

وأوضحت، أن فترتي الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر ستشهدان انخفاضا في درجات الحرارة، حيث يبدأ هذا الانخفاض بالتدريج مع غياب أشعة الشمس ليلا، وبدأت الصغرى في الانخفاض، والأجواء لطيفة تماما في معظم محافظات شمال البلاد ومعتدلة في جنوبي سيناء والصعيد.