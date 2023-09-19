اندلاع حريق في حظيرة بسبب ماس كهربائي بجهينة

شهد نجع وحشي بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج إندلاع حريق في حظيرة مشيدة بالطوب الأبيض ومسقوفة بأفلاق النخيل بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية دون حدوث إصابات بشرية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغًا بنشوب حريق بحظيره بناحية نجع وحشي دائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب الحريق بحظيرة مشيدة بالطوب الأبيض ومسقوفة بأفلاق النخيل ملك "جمال . ا . م . م" 57 حاصل علي دبلوم تجارة - ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابـات والتلفيات عبارة إحتراق كمية من أفلاق النخيل .

وبسؤال المذكور قىر بمضمون ما سبق وأضاف أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بالحظيرة ونفي الشبهة الجنائية .

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .