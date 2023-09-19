وفاة 5 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتين بالداخلة

في حادث تصادم سيارتين في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لقي خمسة أشخاص حتفهم على طريق "الداخلة - شرق العوينات" في محافظة الوادي الجديد. تلقى مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول خمس جثث وجريح واحد إلى مستشفى الداخلة العام.

تبين أن الحادث نجم عن تصادم سيارة نقل مزدوجة الكابينة مع سيارة ركاب في منطقة الكيلو 100 على طريق "الداخلة - شرق العوينات"، وأسفر عن وفاة كل من محمد حسنى عيسى، وحسني عبد الكريم سيد، وعبد الجواد عبده جابر، وأحمد محمد عبد المطلب، وعمرو الشحات جمعة، وأحمد علي مصطفى سليم. تم نقل المتوفين والمصاب إلى مستشفى الداخلة العام بواسطة سيارات الإسعاف، وتم تحرير محضر بالحادثة وإخطار النيابة العامة لبدء التحقيقات

يعتبر طريق " الداخلة - شرق العوينات" من الطرق الهامة في منطقة الوادي الجديد، حيث يستخدمه الكثير من الأشخاص للسفر بين المدن المختلفة. وتشهد هذه الطريق حوادث مرورية متكررة بسبب التهور والقيادة الغير آمنة.

تشدد الأجهزة الأمنية في المحافظة على ضرورة الالتزام بقوانين المرور والسرعة المحددة، وذلك لتجنب وقوع حوادث مماثلة في المستقبل. كما يتم التحقيق في الحادث الحالي لتحديد المسؤولية القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

تُذكر هذه الحادثة بأهمية الالتزام بقواعد السلامة على الطرق، وضرورة الحفاظ على السرعة المناسبة والتركيز أثناء القيادة، حيث يعتبر السلامة المرورية مسؤولية الجميع. إن فقدان أرواح بريئة في حوادث الطرق يعد خسارة فادحة، ويجب أن يكون الجميع ملتزمًا باتباع قواعد السلامة المرورية لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.

على السائقين أن يكونوا حذرين ومسؤولين أثناء القيادة، وأن يلتزموا بالقوانين المرورية ولا يتجاوزوا السرعة المسموحة. يجب أيضًا أن يتم تطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين لضمان الالتزام بالقوانين وتقليل حوادث الطرق التي تؤدي إلى فقدان الأرواح البريئة والإصابات الجسدية.