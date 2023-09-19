ورشة رسم وتلوين عن “ عيد الفلاح ” بمكتبة الطفل والشباب بالفرافرة

نفذت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة ورشة رسم وتلوين عن “ عيد الفلاح ” تنفيذ ماهر أحمد، لقد تم تنظيم ورشة الرسم والتلوين عن عيد الفلاح بهدف تعزيز الوعي الثقافي لدى الأطفال والشباب وتنمية مهاراتهم الفنية. تم اختيار ماهر أحمد لقيادة هذه الورشة بناءً على خبرته الواسعة في مجال التربية الفنية وقدرته على التواصل مع الجمهور الشاب.

في اطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وباشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل اقام فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد بتنظيم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية

تضمنت الورشة استخدام تقنيات متنوعة في الرسم والتلوين، بدءًا من الألوان المائية إلى الألوان الزيتية والأقلام الملونة والفحم وغيرها. تم تقديم معلومات وافية عن عيد الفلاح، وتاريخه وأهميته في ثقافة مصر. وقدم ماهر أحمد أمثلة ونماذج رسومية توضيحية للطلاب لمساعدتهم على تطبيق التقنيات المختلفة وتعزيز قدراتهم الفنية.

شهدت الورشة مشاركة فعالة من الأطفال والشباب الذين أبدوا إبداعاتهم الفنية وأظهروا مواهبهم المختلفة. كان هدف الورشة تعزيز الحب للفن والتعبير الإبداعي وتشجيع المشاركين على التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم من خلال الرسم والتلوين. وقد تحقق هذا الهدف بنجاح، إذ تمكن المشاركون من تجسيد تفاصيل وجماليات عيد الفلاح بأسلوبهم الخاص، مما أضفى على الورشة جوًا ممتعًا ومليئًا بالإلهام.

يُعد هذا النشاط الثقافي والفني جزءًا من سلسلة الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع فروعها الإقليمية، بهدف إثراء الحياة الثقافية والتربوية في الوادي الجديد. وتستهدف الورشة الفئة العمرية من الأطفال والشباب، بهدف تنمية قدراتهم الفكرية والإبداعية، وتعزيز التواصل الثقافي بينهم.

بإشراف الكاتب محمد نبيل ورئاسة ابتسام عبدالمريد، تم تقديم هذه الفعالية الثقافية بتنظيم محكم واحترافية، مما ساهم في تحقيق أهدافها بنجاح. كما تم توفير جميع المواد الفنية اللازمة للمشاركين وتوفير جوٍ من المرح والتفاعل بين الجميع.

نظرًا للنجاح الكبير لهذه الورشة، من المتوقع أن تتواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة في تنظيم المزيد من الأنشطة الثقافية والفنية في المستقبل، بهدف مواصلة إغناء المجتمع الثقافي وتعزيز الوعي الثقافي لدى الشباب.

ورشة رسم وتلوين عن “ عيد الفلاح ” بمكتبة الطفل والشباب بالفرافرة

ورشة رسم وتلوين عن “ عيد الفلاح ” بمكتبة الطفل والشباب بالفرافرة

ورشة رسم وتلوين عن “ عيد الفلاح ” بمكتبة الطفل والشباب بالفرافرة