حملة لإزالة 4 حالات تعد على أراضي زراعية بالقوصية بأسيوط

فى إطار توجيهات اللواء محمد عزت رئيس الوحده المحليه بالقوصية ، تم تنفيذ إزالة 4 حالات تعدي بمساحه 4 قيراط ، بحوض العمده وطريق الدير ومير ، عباره عن ردم اساسات وقواعد ، وفك شده خشبيه ، وذلك بحضور مصطفى فتحي نائب رئيس المركز ورباح الميري رئيس وحده بنى قره ومحمد مصطفى مسئول المتابعه ومحمود منازع مدير الحمله ، وناصر يحيى مدير الإشغالات ، وشحاته عبدالناصر ومهندس على هريدي ومهندس شهاب احمد حماية الأراضي ومسئولي التنظيم والزراعه

وأكد اللواء محمد عزت على أهمية تنفيذ قرارات الإزالة والازالات الفورية للتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي والممتلكات العامة، وحماية المساحات المحمية والحفاظ على المنظر العام للمنطقة. وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الفريق المشرف على عملية الإزالة، والتعاون الفعال بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرارات بكفاءة وفاعلية.

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الوحدة المحلية بالحفاظ على البيئة المحيطة وتنظيم البناء والتعمير بشكل قانوني، وتطبيق القوانين واللوائح لمنع أي تعديات أو انتهاكات للقوانين البيئية والتنظيمية.

وتؤكد هذه الإجراءات التزام السلطات المحلية بالعمل على تنظيم البناء والحفاظ على الأملاك العامة، وتأمين مستقبل أفضل للمنطقة. وتعد هذه الإزالات الفورية رسالة قوية للمخالفين، بأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة للقوانين، وأن العقوبات ستتم تطبيقها بكل حزم وصرامة.

وبناءً على توجيهات اللواء محمد عزت، سيتم متابعة حالة التعديات المؤقتة وممارسة الاشتراطات البيئية، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المنطقة من أي تعديات مستقبلية. ويشدد اللواء محمد عزت على ضرورة تشديد الرقابة وتكثيف الحملات الرقابية للحد من ظاهرة التعديات والبناء غير القانوني.

ويأمل الجميع أن تكون هذه الخطوة هي بداية لحماية الأراضي والممتلكات العامة بشكل أفضل، وأن تكون حافزاً للمخالفين للالتزام بالقوانين والتنظيمات البيئية والعمرانية. وعلى السلطات المحلية أن تستمر في اتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة لحماية المنطقة وتحقيق التطور المستدام في القوصية.

حملة لإزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالقوصية أسيوط

حملة لإزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالقوصية أسيوط

حملة لإزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالقوصية أسيوط

حملة لإزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالقوصية أسيوط

حملة لإزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالقوصية أسيوط

حملة لإزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالقوصية أسيوط

حملة لإزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالقوصية أسيوط

حملة لإزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالقوصية أسيوط

حملة لإزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالقوصية أسيوط

حملة لإزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالقوصية أسيوط

حملة لإزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالقوصية أسيوط