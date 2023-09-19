حملة شاملة لرفع المقالب والأتربة المتراكمة في مدينة ديروط

تم القيام بحملة شاملة لرفع المقالب والاتربة المتراكمة في مدينة ديروط، حيث تم تنفيذ العملية في منطقتين مهمتين غرب وشرق مدرسة الصنايع بنين. تم اتخاذ هذه الخطوة بناءً على توجيهات السيد محمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط، الذي أكد على أهمية تطهير المدينة من الفضلات والمخلفات.

وبالإضافة إلى توجيهات رئيس المدينة، قام صلاح عبد الغنى شكل، مدير قطاع النظافة، بالتواجد الشخصي في المكان للتأكد من تنفيذ الحملة بشكل صحيح وفعال. وبالفعل، تم رفع جميع المخلفات والاتربة بشكل كامل، مما سيساهم في جعل المدينة نظيفة ومرتبة.

وتعد هذه الحملة جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المحلية للحفاظ على نظافة المدينة وتحسين جودة الحياة للمواطنين. فرفع المقالب والاتربة الناتجة عنها يسهم في منع انتشار الأمراض والأوبئة ويعزز شعور الأهالي بالارتياح والسلامة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة هي جزء من سلسلة من الحملات التي تهدف إلى تنظيف جميع أرجاء مدينة ديروط، بما في ذلك الطرق والأحياء والمناطق العامة الأخرى. وتشجع السلطات المحلية المجتمع المحلي على المشاركة الفعالة في هذه الحملات من خلال التعاون في إبلاغها عن أماكن التلوث وتوفير بيئة نظيفة وصحية للجميع.

ونأمل أن تستمر هذه الحملات المستمرة وأن يتعاون الجميع للحفاظ على نظافة وجمال مدينتنا. فقط من خلال العمل المشترك يمكننا بناء مستقبل أفضل لديروط وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المدينة.

حملة شاملة لرفع المقالب والاتربة المتراكمة في مدينة ديروط

حملة شاملة لرفع المقالب والاتربة المتراكمة في مدينة ديروط

حملة شاملة لرفع المقالب والاتربة المتراكمة في مدينة ديروط

حملة شاملة لرفع المقالب والاتربة المتراكمة في مدينة ديروط

حملة شاملة لرفع المقالب والاتربة المتراكمة في مدينة ديروط

حملة شاملة لرفع المقالب والاتربة المتراكمة في مدينة ديروط

حملة شاملة لرفع المقالب والاتربة المتراكمة في مدينة ديروط

حملة شاملة لرفع المقالب والاتربة المتراكمة في مدينة ديروط

حملة شاملة لرفع المقالب والاتربة المتراكمة في مدينة ديروط

حملة شاملة لرفع المقالب والاتربة المتراكمة في مدينة ديروط

حملة شاملة لرفع المقالب والاتربة المتراكمة في مدينة ديروط

حملة شاملة لرفع المقالب والاتربة المتراكمة في مدينة ديروط

حملة شاملة لرفع المقالب والاتربة المتراكمة في مدينة ديروط