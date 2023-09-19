حملة لتوعية المواطنين والمحلات التجارية بأهمية وضع صندوق قمامة بحي شرق أسيوط

فى إطار الإهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافه وبناء علي توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالارتقاء بمنظومة النظافة والارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للنظافة بحي شرق أسيوط وتطوير اداء الخدمات المقدمة للمواطنين

قامت الوحدة المحلية لحي شرق اسيوط برئاسة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس حى شرق اسيوط وتحت اشراف سيد عباس وعاصم ابراهيم نائبى رئيس حى شرق اسيوط بالتنسيق مع ادارة المخلفات الصلبة باستمرار حملات المرور على المحلات للتنبيه بوضع صندوق نظافة فى نطاق حى شرق وتسليمهم تنبيه وتوعية المواطنين باهمية وضع صندوق قمامة للمحافظة على نظافة الشارع وتحسين المظهر العام للحي. وتأتي هذه الحملات ضمن جهود الحكومة المحلية لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على النظافة والصحة العامة.

تعتبر إدارة المخلفات الصلبة في حي شرق أسيوط من الجهات المسؤولة عن جمع وتنظيم وتخلص من النفايات بطرق صحية ومحافظة على البيئة. ومن أجل ضمان أن تكون عملية جمع النفايات أكثر فعالية ويسهل الوصول إليها، قررت الإدارة بالتعاون مع حي شرق أسيوط تنفيذ حملات المرور على المحلات والمنشآت التجارية في الحي بهدف توعية أصحاب الأعمال والمواطنين بأهمية وضع صندوق للنفايات على الطرقات العامة.

وقد انطلقت هذه الحملات في الآونة الأخيرة، حيث قام فريق من إدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع رئيس الحي ونائبيه بجولات تفتيشية على المحلات التجارية في نطاق حي شرق أسيوط. وخلال هذه الجولات، تم تسليم أصحاب المحلات تنبيهات ومطويات توعوية تشرح لهم أهمية وضع صندوق النفايات أمام محلاتهم.

يهدف هذا التوجيه إلى تشجيع أصحاب المحلات التجارية على المساهمة في حفظ النظافة في الحي والمحافظة على المظهر العام للشوارع. فعندما يقوم كل محل بوضع صندوق للنفايات أمام مدخله، يتم تجنب رمي النفايات في الشوارع وتشويه المظهر الجمالي للحي.

وتوفير بيئة صحية للسكان. تأتي هذه الحملات كجزء من جهود الحكومة المحلية للحد من نسبة التلوث وتحسين جودة الحياة في المدينة.

تعد إشكالية التخلص من المخلفات الصلبة أحد التحديات التي تواجه المدن الحديثة حول العالم. فعلى الرغم من أن المخلفات الصلبة تعتبر موردًا قابلاً للتدوير واستغلاله، إلا أن تجاهل هذه الجانب يؤدي إلى تراكمها في الشوارع والأماكن العامة وتلوث البيئة.

ومن هنا جاءت أهمية تنفيذ حملة وضع صناديق النظافة في نطاق حي شرق بمدينة أسيوط. حيث قامت إدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع حي شرق بمراجعة المحلات وتوعية أصحابها بأهمية توفير صناديق النظافة في محيط المحلات التجارية والمواقع العامة.

وتهدف هذه الحملة إلى توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على النظافة والحد من انتشار الأمراض والحشرات الضارة. وكذلك تشجيعهم على المشاركة الفعالة في جهود الحكومة المحلية للحفاظ على جودة البيئة المحلية.

كما يجب أن نذكر أنه في حالة عدم توفير صناديق النظافة للمحلات التجارية وعدم احترام المؤسسات والأفراد لهذه الحملة، سوف يتم اتخاذ إجراءات قانونية تصل إلى سحب التراخيص التجارية وفرض غرامات مالية على المخالفين.

من المهم أن نستمر في توعية المواطنين وتشجيعهم على المشاركة في جهود الحفاظ على النظافة والبيئة في حي شرق أسيوط. فقط من خلال التعاون المشترك بين الجهات المعنية والأفراد يمكننا تحقيق تغيير إيجابي وبناء بيئة نظيفة وصحية للجميع.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملات على مدار الأسابيع المقبلة، حيث ستشمل المزيد من المحلات والمنشآت التجارية في حي شرق أسيوط. ويأمل القائمون على هذه الحملات في أن يكون لها تأثير إيجابي على المجتمع المحلي، بما في ذلك تحسين النظافة والاهتمام بالصحة العامة.

حملة لتوعية المواطنين والمحلات التجارية باهمية وضع صندوق قمامة بحي شرق اسيوط

حملة لتوعية المواطنين والمحلات التجارية باهمية وضع صندوق قمامة بحي شرق اسيوط