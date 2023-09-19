حملة لتغطية أعمدة الإنارة بشارع الجمهورية ونفق الأزهر بمدينة أسيوط

تم تنفيذ مشروع تغطية أعمدة الإنارة بشارع الجمهورية في مدينة أسيوط، بناءً على تعليمات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط. يهدف هذا المشروع إلى تحسين وتجميل المنظر العام للشارع، وتوفير إضاءة جيدة ومناسبة للمرور الليلي وكما تمت عملية تغطية أعمدة الإنارة بالكامل في نفق الأزهر بأسيوط. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين الإضاءة في النفق وتوفير بيئة أكثر أمانًا للمارة.

تولى حي شرق أسيوط قيادة هذا المشروع برئاسة عبداللطيف عبدالمنعم، رئيس الحي، وتم تكليف سيد عباس وعاصم إبراهيم، نائبي رئيس الحي، بالاشراف على سير عملية التنفيذ بالتعاون مع قسم الكهرباء في المدينة .. ضمن رؤية المحافظ لتحقيق التنمية المستدامة في أسيوط.

تمت عملية تغطية الأعمدة بشكل كامل في شارع الجمهورية ونفق الأزهر بجودة عالية، حيث تم اختيار المواد اللازمة بعناية وأجهزة الإضاءة ذات التقنية الحديثة. وتم تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية والتقنية اللازمة لضمان عملية التركيب بسلاسة وفعالية.

من المتوقع أن يعود هذا المشروع بالعديد من الفوائد على سكان أسيوط، حيث سيعزز من سلامة المارة ويسهم في تعزيز استخدام النفق وتحفيز حركة المرور. كما سيعمل على تحسين المظهر العام للنفق والمدينة بشكل عام، مما يعكس روح التطور والتقدم في المحافظة.

تحقيقًا للتنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، فإن الجهود المبذولة لتحسين بيئة المدن وتطوير البنية التحتية تبقى ضرورية وملحة. وتعكس تنفيذ مشروع تغطية أعمدة الإنارة بالكامل في نفق الأزهر التزامًا حقيقيًا بتحقيق هذه الأهداف وتحسين حياة المواطنين.

تعتبر الإنارة السليمة للطرق والأنفاق أمرًا بالغ الأهمية، حيث تسهم في تعزيز الرؤية الواضحة وتقليل حوادث المرور والجرائم. ولذلك، فإن تركيب الأعمدة الإضاءة وصيانتها بصورة منتظمة يعتبر مهمة تخدم المجتمع المحلي بشكل كبير.

تمت خطوات عديدة لتحقيق هذا المشروع بنجاح، حيث تمت مراجعة وتقييم حاجة المنطقة لتغطية الإنارة واستبدال الأعمدة المتهالكة وتركيب أعمدة جديدة. تم تنفيذ ذلك بتنسيق مع قسم الكهرباء، حيث قاموا بتوفير الأجهزة اللازمة والاختصاصات الفنية لإكمال المشروع بجودة عالية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الرؤية الشاملة للمحافظة في تحسين البنية التحتية وتجميل المدن، وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين. ومن المتوقع أن تسهم هذه التجهيزات الجديدة في تشجيع حركة السياحة والتجارة في المنطقة، وتعزيز الشعور بالأمان والاستقرار بين السكان.

يجب أن نشيد بالجهود المبذولة من قبل حي شرق أسيوط وقسم الكهرباء في تنفيذ هذا المشروع الهام، وتحقيق الرؤية العامة لتحسين الظروف الحضرية في المدينة. يتطلع السكان إلى استمرار تحسين البنية التحتية وتنفيذ المشاريع الجديدة التي تعود بالفائدة على المجتمع وتعزز التنمية المستدامة في المنطقة.

حملة لتغطية أعمدة الإنارة بشارع الجمهورية ونفق الازهر في مدينة أسيوط

حملة لتغطية أعمدة الإنارة بشارع الجمهورية ونفق الازهر في مدينة أسيوط

حملة لتغطية أعمدة الإنارة بشارع الجمهورية ونفق الازهر في مدينة أسيوط

حملة لتغطية أعمدة الإنارة بشارع الجمهورية ونفق الازهر في مدينة أسيوط

حملة لتغطية أعمدة الإنارة بشارع الجمهورية ونفق الازهر في مدينة أسيوط

حملة لتغطية أعمدة الإنارة بشارع الجمهورية ونفق الازهر في مدينة أسيوط

حملة لتغطية أعمدة الإنارة بشارع الجمهورية ونفق الازهر في مدينة أسيوط

حملة لتغطية أعمدة الإنارة بشارع الجمهورية ونفق الازهر في مدينة أسيوط

حملة لتغطية أعمدة الإنارة بشارع الجمهورية ونفق الازهر في مدينة أسيوط

حملة لتغطية أعمدة الإنارة بشارع الجمهورية ونفق الازهر في مدينة أسيوط

حملة لتغطية أعمدة الإنارة بشارع الجمهورية ونفق الازهر في مدينة أسيوط

حملة لتغطية أعمدة الإنارة بشارع الجمهورية ونفق الازهر في مدينة أسيوط

حملة لتغطية أعمدة الإنارة بشارع الجمهورية ونفق الازهر في مدينة أسيوط

حملة لتغطية أعمدة الإنارة بشارع الجمهورية ونفق الازهر في مدينة أسيوط