تسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية لأطباء جنوب سيناء على وسائل تنظيم الأسرة

بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وبتوجيهات اللواء ا.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، بضرورة تكثيف الدورات التدريبية للفرق الطبية بالمحافظة ، وتحت اشراف قطاع تنظيم الاسرة بوزارة الصحة والسكان .

تم عقد دورة تدريبية لاطباء المحافظة على احدث معايير وسائل تنظيم الاسرة وتدريب الاطباء علي كيفية تركيب وسائل طويلة المفعول لتنظيم الاسرة ( لولب - كبسولة ) ورفع مستوى الصحة الانجابية للاسرة المصرية.

وقد قام الدكتور عبد التواب عريضة ، وكيل الوزارة بتسليم شهادات اجتياز الدورة لجميع الاطباء المشاركين متمنياً لهم دوام التوفيق ، وتم بمشاركة الدكتورة مها النمورى ، مدير تنظيم الاسرة والدكتور هيثم الشنهاب مدير التدريب ومشرف طبى تنظيم الاسرة والدكتورة هبه الديب طبيب تنظيم الاسرة بالادارة.