الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية لأطباء جنوب سيناء على وسائل تنظيم الأسرة

بوابة الوفد الإلكترونية

بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وبتوجيهات اللواء ا.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، بضرورة تكثيف الدورات التدريبية للفرق الطبية بالمحافظة ، وتحت اشراف قطاع تنظيم الاسرة بوزارة الصحة والسكان .

 

تم عقد دورة تدريبية لاطباء المحافظة على احدث معايير وسائل تنظيم الاسرة وتدريب الاطباء علي كيفية تركيب وسائل طويلة المفعول لتنظيم الاسرة ( لولب - كبسولة ) ورفع مستوى الصحة الانجابية للاسرة المصرية.

 

 وقد قام الدكتور عبد التواب عريضة ، وكيل الوزارة بتسليم شهادات اجتياز الدورة لجميع الاطباء المشاركين متمنياً لهم دوام التوفيق ، وتم بمشاركة الدكتورة مها النمورى ، مدير تنظيم الاسرة والدكتور هيثم الشنهاب مدير التدريب ومشرف طبى تنظيم الاسرة والدكتورة هبه الديب طبيب تنظيم الاسرة بالادارة.

 

 

الجريدة الورقية