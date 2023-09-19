ضبط أكثر من نصف طن أغذية فاسدة في حملة مكبرة بمدينة دهب

في ضوء اعمال حملة 100 يوم صحة تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وبتوجيهات اللواء ا.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، بضرورة تكثيف المرور على اماكن تداول الاغذية والمشروبات بمدن المحافظة لضمان تقديم غذاء أمن لقاطنى المدينة وزوارها ، وبناءاً على التكليف المباشر من الدكتور عبد التواب عريضة وكيل الوزارة، وتحت اشراف من الدكتور احمد حسانين ، وكيل المديرية ومدير الطب الوقائى .

وعلي ذلك شنت ادارة دهب الصحية حملة مرور على اماكن تداول الاغذية والمشروبات بالمدينة وتم خلالها المرور على 32 منشأة .

وقامت اللجنة بتحرير 28 محضر نظافة وكذلك 44 محضر لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالاغذية كما تم تحرير محضر ضبط لكمية بلغ وزنها 594 كجم لاغذية منتهية الصلاحية وفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمى باجمالي محاضر بلغ عددها 73 محضر.

كما تم اعدام 216 كجم و 111 لتر لاغذية ومشروبات فاسدة وبها تغير بالخواص الطبيعية ، وتستمر حملات المرور والتفتيش علي اماكن تداول الاغذية والمشروبات لضمان تقديم غذاء صحي امن لجميع المواطنين بالمحافظة والقادمين اليها.