رئيس مدينة دهب يفتتح المعرض الدائم لمحاربة الغلاء

قام اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين رئيس المدينه مساء اليوم بافتتاح المعرض الدائم للسلع لمحاربة الغلاء أمام المدرسة الاعداديه بالعصلة بجوار السوق التجارى .



يشتمل المعرض على جميع السلع الغذائية بأنواعها المختلفة بأسعار مخفضة بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتوفير كافة المتطلبات للأسرة المصرية البسيطة والمتوسطة الدخل .



أكد رئيس المدينه أثناء الإفتتاح على ضرورة تكافل جميع الجهات ومنظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال بهدف تقديم الدعم والعون لجميع المصريين واستمرار العمل على توفير إحتياجات الأسر بأسعار تتناسب مع الدخول الضعيفة .



حضر الإفتتاح حمدى غزالة صاحب المعرض وعددا من المشايخ والعواقل بالمدينة الشيخ سويلم حميد ، الشيخ ناصر بريك ، الشيخ سالم حمدان ، الشيخ حسين الأصهب والشيخ محمود العمدة وعددا من الأهالى والمواطنين ومديرى الإدارات الخدمية بالمدينة .