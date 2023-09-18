سرطان العمود الفقري.. اكتشاف أسباب جديدة للإصابة بالورم الخبيث وأمراض العظام الخطيرة

أثبتت دراسة أمريكية حديثة أن عظام العمود الفقري تنشأ من نوع خاص من الخلايا الجذعية التي تفرز بروتينًا يشجع على ورم خبيث.

أسباب الإصابة بسرطان العمود الفقري

ووفقًا لما نشره موقع "hindustantimes"، تلقي نتائج الدراسة العلمية الضوء على سبب انتشار الأورام الصلبة في كثير من الأحيان بالعمود الفقري، مما قد يساعد في تطوير علاجات جديدة للسرطان وجراحة العظام.

سرطان العمود الفقري

وجد باحثو الدراسة أن عظم العمود الفقري يتم إنتاجه بواسطة نوع متميز من الخلايا الجذعية مختلفة عن الخلايا الأخرى المنتجة للعظام، باستخدام (عضويات) تُشبه العظام التي تم إنشاؤها من الخلايا الجذعية الفقرية.

كما أثبت العلماء أن البروتين المسمى MFGE8 الذي تطلقه هذه الخلايا هو المسئول بشكل كبير عن الإستعداد المعروف للأورام للانتقال إلى العمود الفقري .

وبدوره، أكد كبير الباحثين في الدراسة، أن العديد من أمراض العظام التي تؤثر بشكل تفضيلي على العمود الفقري تعزى إلى الخصائص المميزة للخلايا الجذعية للعظام الفقرية.

في الوقت نفسه، بدأ الباحثون بعزل ما يعرف على نطاق واسع بالخلايا الجذعية الهيكلية، والتي تنتج جميع العظام والغضاريف، من عظام مختلفة في فئران المختبر بناءً على علامات البروتين السطحية المعروفة لهذه الخلايا، ثم قاموا بتحليل النشاط الجيني في هذه الخلايا لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم العثور على نمط مميز لتلك المرتبطة بالعظم الفقري.