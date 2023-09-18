سرطان العمود الفقري.. أشهر الأسباب والأعراض

يتطور سرطان العمود الفقري الأولي من الخلايا الموجودة داخل الحبل الشوكي أو في البنية المحيطة بالعظام والأنسجة والسوائل والأعصاب.

ويشكل الحبل الشوكي، إلى جانب الدماغ، جزءًا من الجهاز العصبي المركزي (CNS)، الحبل الشوكي هو عمود من الأنسجة العصبية يمتد من قاعدة الدماغ إلى الخلف، وهو محاط بثلاثة أغشية واقية ومحاط بعظام العمود الفقري (الفقرات)، ويحمل رسائل مهمة بين الدماغ وبقية الجسم.

في عام 2023، من المتوقع أن يتم تشخيص حوالي 24810 حالة سرطان جديدة في الدماغ أو الحبل الشوكي في الولايات المتحدة، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS)، ويعد سرطان العمود الفقري حالة نادرة نسبيًا، حيث يصاب حوالي 1 من كل 140 رجلاً و1 من كل 180 امرأة بالمرض خلال حياتهم. أورام المخ أكثر شيوعا من أورام العمود الفقري.

أورام الحبل الشوكي أو العمود الفقري الأولية هي أورام تتشكل من خلايا داخل الحبل الشوكي نفسه أو من الهياكل المحيطة به، ومعظم أورام العمود الفقري هي أورام منتشرة، والتي تنتشر إلى العمود الفقري من جزء آخر من الجسم، وتحدث الأورام النقيلية في الجهاز العصبي المركزي بمعدل 10 مرات أكثر من الأورام الأولية.

تشخيص سرطان العمود الفقري

ووفقا للأطباء، فإن الأعراض مثل انخفاض الحساسية للبرد والساخن وضعف العضلات وغيرها تساعد في تشخيص سرطان العمود الفقري، جاء ذلك من خلال نشرة Argumenty Nedeli.

أسباب سرطان العمود الفقري هي الاستعداد الوراثي، ووجود سرطان الدم وسرطان الغدد الليمفاوية، ويمكن أن تحدث أورام العمود الفقري أيضًا عند الأشخاص الذين يعانون من متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

في مرحلة مبكرة من التطور، لا يظهر المرض عمليا، والألم والعلامات الخارجية غائبة وكقاعدة عامة، فإن أول الأعراض التي يستشير بها المرضى الأطباء هو الشعور بألم في الظهر وتورم على سطح المنطقة المصابة من الجسم.

وأشار الخبراء أيضًا إلى علامات أخرى تشير إلى تطور سرطان العمود الفقري، وتضمنت قائمتهم:

ضعف.

صعوبة المشي.

تشنجات عضلية.

آلام الظهر التي لا تستجيب للمسكنات وتتفاقم عند الاستلقاء.

الألم والشعور بالبرد في الأطراف السفلية.

الجلد البارد والرطب.

سلس البول والبراز.

تنمل (حرقة، وخز، حكة في الجلد)، وخاصة في الأطراف السفلية.