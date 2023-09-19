أخطر 5 عادات سيئة تدمر الكبد وتسبب الوفاة.. طبيبة تحذر

حذرت أخصائية أمراض كبد وخبيرة تغذية شهيرة من اتباع بعض العادات التي قد تدمر الكبد وتصيبه بأمراض خطيرة، فعلى الرغم من قدرته العالية على التجدد بفضل بنيته، إلا أن لهذه القدرة حدود معينة.

عادات خاطئة تدمر الكبد

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "Gazeta.Ru"، إليك أبرز العادات الرئيسية الخطيرة التي تدمر الكبد نهائيًا حسبما كشفت أخصائية أمراض الكبد..

عادات خاطئة تدمر الكبد

1- السمنة

السمنة سبب رئيسي لتطور مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والأورام، فالدهون التي تترسب في خلايا الكبد تؤدي إلى إتلافه. وفي بعض الحالات إلى تليف الكبد وتفاقم أمراض أخرى".

2- الأدوية والمكملات الغذائية

الإفراط في تناول المكملات الغذائية و الفيتامينات بشكل عشوائي، وشرب المضادات الحيوية والمسكنات وموانع الحمل الفموية وحتى الباراسيتامول، قد يسبب التهاب الكبد السام.

3- المشروبات الكحولية

لا توجد جرعات كحول آمنة للكبد، حيث أن الجرعة التي تزيد عن 40 جم من الإيثانول تعتبر خطيرة على الرجال، والتي تزيد عن 20 جم خطيرة على النساء، والإستهلاك المنتظم للكحول يؤدي إلى الإصابة بأمراض الكبد الكحولية، التي تسبب في النهاية تليف الكبد.

4- الأطعمة الغنية بالدهون الحيوانية والمتحولة

ترفع هذه الأطعمة نسبة الكوليسترول الضار في الدم، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض الكبد والقلب والأوعية الدموية ويُزيد من مستوى الفركتوز الذي يساهم في تطور مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

5- فرط نمو بكتيريا الأمعاء

من الممكن أن يتسبب فرط نمو بكتيريا الأمعاء في التهاب الكبد، حيث تتعزز هذه الحالة عند الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية والتغذية السيئة وقلة تناول الألياف في النظام الغذائي، حسبما حذرت الطبيبة.