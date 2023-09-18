محافظ قنا يطالب شيخ الأزهر بانشاء فرع للجامعة بقنا

التقى الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط لشئون الوجه القبلي مع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بمكتبه بديوان عام محافظةقنا، يرافقه الدكتور محمد جلال عميد كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا، والدكتور إبراهيم حسن عميد كلية الدراسات الاسلامية والعربية بقنا، وذلك لمناقشة تذليل بعض العقبات، تمهيدا لبدء الدراسة بفصول هندسة البنان التابعة لكلية الهندسة جامعة الازهر بقنا، والتى تعد أول كلية هندسة للبنات بجامعة الأزهر للوجه القبلي على مستوى كافة محافظات صعيد مصر و التى تبدأ الدراسة فيها هذا العام الجامعي، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال اللقاء استقبل محافظ قنا، اتصالا هاتفيا من فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف، ناقش فيها الطلب المقدم من محافظ قنا بإنشاء فرع جديد يشمل الكليات التابعة لجامعة الازهر لخدمة فتيات المحافظة الملتحقات بكليات الأزهر في محافظات أسيوط والقاهرة، وذلك للتخفيف عن كاهل أسرهن عناء الاغتراب وسفر بناتهن للدراسة.

وأكد محافظ قنا، أنه حريص علي تقديم كافة أوجه الدعم لخدمة طلاب وطالبات جامعة الازهر من أبناء المحافظة.

ومن جانبه توجه الدكتور محمد عبد المالك، بالشكر إلى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على موافقته برصف الفناء والطرق الداخلية بالكلية، وكذلك دعمه المستمر لافتتاح كلية هندسة بنات جامعة الازهر بقنا والتى ستخدم طالبات الأزهر وأسرهن، لافتا أنها ستكون قائمة ومستقلة بذاتها ولها حرم جامعى منفصل عن كلية هندسة بنين، وستقبل الطالبات الحاصلات على الثانوية الأزهرية هذا العام بقسمي العمارة والهندسة الكهربية طبقا للمجموع الذي سيحدده مكتب التنسيق

محافظ قنا يطالب شيخ الازهر بانشاء فرع لجامعة الازهر بقنا

محافظ قنا يطالب شيخ الازهر بانشاء فرع لجامعة الازهر بقنا

محافظ قنا يطالب شيخ الازهر بانشاء فرع لجامعة الازهر بقنا

محافظ قنا يطالب شيخ الازهر بانشاء فرع لجامعة الازهر بقنا

محافظ قنا يطالب شيخ الازهر بانشاء فرع لجامعة الازهر بقنا

محافظ قنا يطالب شيخ الازهر بانشاء فرع لجامعة الازهر بقنا

محافظ قنا يطالب شيخ الازهر بانشاء فرع لجامعة الازهر بقنا

محافظ قنا يطالب شيخ الازهر بانشاء فرع لجامعة الازهر بقنا

محافظ قنا يطالب شيخ الازهر بانشاء فرع لجامعة الازهر بقنا

محافظ قنا يطالب شيخ الازهر بانشاء فرع لجامعة الازهر بقنا

محافظ قنا يطالب شيخ الازهر بانشاء فرع لجامعة الازهر بقنا