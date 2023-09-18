لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الاستعدادات تجري على قدم وساق في الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية الرسمية طبقًا للمواعيد الدستورية المقررة عبر فتح باب الترشح وتقدم المرشحين.

وأكدت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة “ON”، أنه طبقًا للمواعيد الدستورية بدأت فترة الرئاسة السابقة في يوم 2 أبريل وستكون آخر أيامها 2 أبريل 2024 ولا بد من إجراء الانتخابات قبل انتهاء مدة الرئاسة بنحو 120 يومًا وفقًا للدستور وتحديدًا يصادف ذلك 2 ديسمبر تقريبًا، منوهة أن كافة التوقعات تتجه لأن تكون الانتخابات في منتصف ديسمبر وربما تعلن عن المواعيد اللازمة والإجراءات مطلع أكتوبر على أقصى تقدير.

وأوضحت أن هناك 65 مليون مواطن مصري لديهم الحق في الانتخاب وفقًا للدستور والقانون ووجهت الحديدي رسالة، قائلة: “مش عايز الناس تزهق من السياسة صحيح الناس مشغولة في أكل العيش والاقتصاد لكن برده لازما نعرف إن الحياة السياسية هي الإطار العام ودون حياة سياسية حيوية لا يمكن أن تكون هناك سياسة اقتصادية”.

متكرهوش الناس في السياسة:

وأردفت: "أرجو أن الناس ما تكرهش السياسة لأنها تضع الإطار العام لمجتمع ديموقراطي حي"، معربة عن أمنيتها أن تكون مرحلة الانتخابات وما بعدها هي نواة لحياة سياسية ديموقراطية بها حيوية.

وذكرت أنه حان الوقت للانتقال من مرحلة الاصطفاف السابقة والتي كانت ضرورية في مرحلة البناء ولتحقيق الأمن ولكن الآن نحتاج لمرحلة التعدد والاستماع إلى الآخر وحيوية المجتمع مرحلة نستطيع خلالها تقوية الأحزاب لتقوم بدورها وتعبر عن كتل شعبية حقيقية بأيدولوجيات مختلفة.

وأتمت: "البعض يعتبر الانتقاد أنه هيرجعنا للوراء وهذا غير حقيقي، نطلع لمرحلة بها حرية تعبير وإعلام وصحافة أكبر وهنا هي الحياة السياسية والتي بها حيوية وهو ما نرجوه، المعارضة ليست خيانة طالما أننا جميعًا في إطار وطني واحد نتفق عليه أنه لا عودة للإخوان وهو خط واضح وطالما أننا متفقون على ذلك من حق الجميع أن يتحدث ويكون له وجهة نظره ولا يخشى المرء على نفسه إذا أراد أن يعبر عن رأيه".