اقرأ غدًا بالوفد.. استعدادات واسعة لإطلاق حملة عبدالسند يمامة في الانتخابات الرئاسية

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "استعدادات واسعة لإطلاق حملة عبدالسند يمامة في الانتخابات الرئاسية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

تدشين فرق "طرق الأبواب" وتنظيم المؤتمرات والدعاية الانتخابية

"السيسي" يبدأ زيارة إلى دولة الإمارات يلتقي خلالها الشيخ محمد بن زايد

الرئيسان يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

معارك طاحنة بين الجيش السوداني والدعم السريع

"عقار" يعلن تشكيل الحكومة عقب عودة "البرهان" من نيويورك

الليلة.. الأهلي يسعى لمصالحة جماهيره أمام المصري

تحذيرات أممية من انهيار سدين آخرين في ليبيا

مشاركة القطاع الخاص في مد التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين