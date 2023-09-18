الإثنين 18 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

وزارة الرياضة تستقبل بعثة السباحة بالزعانف بعد العودة من دورة ألعاب البحر المتوسط

بعثة المنتخب الوطني
بعثة المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف

استقبل الدكتور ماهر غريب مدير عام الادارة العامة للحافز الرياضي والتكريم بوزارة الشباب والرياضة في مطار القاهرة الدولي بعثة المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف العائدة من دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية التي أقيمت خلال الفترة من 9 حتى 16 سبتمبر الجاري بمدينة هيراكليون اليونانية.

إقرأ أيضًا..

txt

سامح الشاذلي: السباحة بالزعانف حققت انجازًا في ألعاب البحر المتوسط الشاطئية

txt

مصر تحتل المركز الثالث بالترتيب العام لمنافسات السباحة بالزعانف بألعاب البحر المتوسط الشاطئية

وانهت بعثة مصر ألعاب البحر المتوسط في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وثلاث برونزيات.

وكان لمنتخب السباحة بالزعانف نصيب الأسد والفضل في احتلال مصر هذا الترتيب حيث توجت السباحة بالزعانف ب 8 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، لتحتل بهم المركز الثالث في جدول ميداليات اللعبة.
وجاءت تفاصيل  الميداليات كالتالي: 
الميداليات الذهبية:
احرز منتخب مصر الميدالية الذهبية لمنافسات 2 كم 4x تتابع مختلط سباحة مونو بزمن قدره 1:19:06.7 ، ويتكون الفريق من محمود وليد وإبراهيم أحمد فتحي وجميلة علي وندى مجدي.
وتوجت جميلة علي بالميدالية الذهبية لمنافسات 4 كم مونو سيدات محققة زمن 42:48.2 متفوقة على سباحة ايطاليا زاغيت التي احرزت الفضية ولاعبة اليونان تسيانو التي حققت البرونزية
وفاز مروان العمراوي بالميدالية الذهبية في سباق 2 كم زعانف مزدوجة رجال محققًا 20:50.8 ، 
وتوجت لوجين شوقي أبو الروس ، بذهبية سباق 200 م زعانف مزدوجة بزمن 1.49.67 محققة رقم جديد للدورة المتوسطية الشاطئية.

الميداليتين الفضيتين:
فازت لوجين شوقي أبو الروس بفضية 200 زعانف مزدوجة محققة زمن 49.07 خلف لاعبة اليونان بيراكي، فيما حققت لاعبة ايطاليا ماجوجا الميدالية البرونزية.
واحرز أحمد هشام رضوان الميدالية الفضية في سباق 2 كم زعانف مزدوجة رجال بزمن 22:19.4.

الميداليتين البرونزيتين: 
أحرز أحمد هشام البرونزية في منافسات 200 زعانف مزدوجة بزمن 1:38.06 خلف لاعب كرواتيا ماريك الذي فاز بالذهبية ولاعب فرنسا شيدرو الذي حقق الفضية.

وحقق سيف الدين أيمن الميدالية البرونزية في منافسات 100 متر مونو برقم 35.58 ، خلف سباحي اليونان.

وافتتح الخماسي الحديث التتويج لبعثة مصر في هيراكليون باليونان بالحصول على برونزية الزوجي المختلط من خلال الثنائي يوسف بيومي وحبيبة هيثم.
 

مواد متعلقة

مصر تحقق المركز الخامس في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية الثالثة هيراكليون 2023

3 ميداليات جديدة لمصر في السباحة بالزعانف بألعاب البحر المتوسط الشاطئية

السباحة بالزعانف ترفع رصيدها إلى 4 ميداليات بألعاب البحر المتوسط الشاطئية

تعرف على برنامج السباحة بالزعانف في ألعاب البحر المتوسط الشاطئية باليونان

قائمة منتخب السباحة بالزعانف المشارك في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية باليونان

البارالمبية تفتح تحقيقا فوريا بعد تأخر لاعبا السباحة ومنعهما من المشاركة في بطولة العالم

طبيب يحذر من السباحة بعد تناول الطعام لهذا السبب
الجريدة الورقية