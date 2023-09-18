إدارة الفرافرة التعليمية تعمل على تحسين الجودة التعليمية بين مدارسها

يتابع المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد إدارة الفرافرة التعليمية واستعداتها لإستقبال العام الدراسى الجديد 2024/2023 .

وفقًا لذلك، يتم تنفيذ عدة مبادرات لتحسين الجودة التعليمية في المنطقة. تعمل إدارة الفرافرة التعليمية في الوادي الجديد على استعداد المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد تشمل هذه الاستعدادات تحسين بنية المدارس وصيانتها، وتوفير المعدات والمستلزمات اللازمة للتعليم وتهدف هذه الخطوة إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للطلاب والمعلمين.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ برنامج تدريبي لتنمية مهارات الأخصائيين الاجتماعيين بالتعاون مع إدارة التربية الاجتماعية. يهدف هذا البرنامج إلى تطوير قدرات الأخصائيين الاجتماعيين في التعامل مع التحديات الاجتماعية التي يواجهها الطلاب، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم. ويشمل البرنامج سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية التي تهدف إلى تحسين مهارات الأخصائيين الاجتماعيين في مجالات مثل التواصل الفعال، وحل المشكلات، والتوجيه النفسي.

تهدف هذه المبادرات إلى تحسين جودة التعليم في الوادي الجديد وتمكين الطلاب من تحقيق نجاحهم الأكاديمي والشخصي. توجهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليمات من اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الذي يعكس الاهتمام الكبير بتطوير القطاع التعليمي وتمكين الطلاب والمعلمين في هذه المنطقة.

واستكمالًا لجهود تطوير التعليم في المحافظة، مواصلة برنامج التدريب لتطوير مهارات الأخصائيين الاجتماعيين ويشتمل البرنامج التدريبي على تنمية مهارات الأخصائيين الاجتماعيين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع توجيه عام التربية الاجتماعية في وزارة التعليم. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرات الأخصائيين الاجتماعيين في تقديم الدعم والمساعدة للطلاب والأسر، وتعزيز نموهم الشخصي والاجتماعي.

تعد هذه الخطوات الرامية إلى تحسين جودة العملية التعليمية في الوادي الجديد نموذجًا يُحتذى به في تطوير التعليم في مصر. وتأتي هذه الجهود في ضوء التوجيهات الوزارية والمحافظية للارتقاء بالتعليم وتطوير البنية التعليمية وتدريب الكوادر التعليمية. ومع استمرار هذه الجهود، من المتوقع أن يرتقي نظام التعليم في المحافظة ويتحقق تطلعات الطلاب والأسر في تحقيق التعليم الجيد والمستدام.

إدارة الفرافرة التعليمية تعمل علي تحسين الجودة التعليمية بين مدارسها

إدارة الفرافرة التعليمية تعمل علي تحسين الجودة التعليمية بين مدارسها

إدارة الفرافرة التعليمية تعمل علي تحسين الجودة التعليمية بين مدارسها

إدارة الفرافرة التعليمية تعمل علي تحسين الجودة التعليمية بين مدارسها

إدارة الفرافرة التعليمية تعمل علي تحسين الجودة التعليمية بين مدارسها

إدارة الفرافرة التعليمية تعمل علي تحسين الجودة التعليمية بين مدارسها

إدارة الفرافرة التعليمية تعمل علي تحسين الجودة التعليمية بين مدارسها

إدارة الفرافرة التعليمية تعمل علي تحسين الجودة التعليمية بين مدارسها

إدارة الفرافرة التعليمية تعمل علي تحسين الجودة التعليمية بين مدارسها

إدارة الفرافرة التعليمية تعمل علي تحسين الجودة التعليمية بين مدارسها

إدارة الفرافرة التعليمية تعمل علي تحسين الجودة التعليمية بين مدارسها

إدارة الفرافرة التعليمية تعمل علي تحسين الجودة التعليمية بين مدارسها

إدارة الفرافرة التعليمية تعمل علي تحسين الجودة التعليمية بين مدارسها

إدارة الفرافرة التعليمية تعمل علي تحسين الجودة التعليمية بين مدارسها

إدارة الفرافرة التعليمية تعمل علي تحسين الجودة التعليمية بين مدارسها

إدارة الفرافرة التعليمية تعمل علي تحسين الجودة التعليمية بين مدارسها