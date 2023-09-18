وكيل تعليم الوادي الجديد يتابع استعدادات إدارة الداخلة للعام الجديد

تمت متابعة استعدادات إدارة الداخلة التعليمية في محافظة الوادي الجديد من قبل المهندس سيد عبدالعزيز؛ الذي يشغل منصب وكيل التعليم. تهدف هذه الاستعدادات إلى ضمان جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/2023.

بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تم وضع خطة شاملة للتأكد من تجهيز المدارس بالمستلزمات اللازمة لبداية العام الدراسي بنجاح.

تم تكليف حنان مجدي، نائب المحافظ، بالإشراف على هذه الخطة وضمان تنفيذها بشكل صحيح، وتأتي هذه الجهود في ضوء أهمية العمل المشترك بين القيادات التعليمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المحلي لتحسين جودة التعليم وتوفير محيط تعليمي آمن وملائم للطلاب.

تشمل استعدادات إدارة الداخلة التعليمية تحسين بنية المدارس وتجهيزها بالأثاث والمعدات اللازمة، بالإضافة إلى صيانة البنية التحتية وتأمين السلامة العامة. كما تُجرى فحوصات دورية للمرافق الصحية ومختبرات العلوم لضمان استقامة واستدامة تلك المنشآت.

علاوة على ذلك، تم تحسين برامج التدريب المستمر للمعلمين والتربويين، بهدف تطوير مهاراتهم وتحسين أساليب التدريس. كما تم توفير المواد التعليمية اللازمة وتحديثها وتكييفها مع متطلبات المناهج الدراسية الحديثة.

هذه الجهود الكبيرة التي يبذلها فريق إدارة الداخلة التعليمية تأتي بما يعزز الرؤية الإصلاحية لوزارة التربية والتعليم في مصر، والتي تسعى إلى تحقيق تحسين مستمر في نظام التعليم وتوفير فرص تعليمية عالية الجودة للطلاب في جميع أنحاء البلاد.

بالمثابة لقائدي المدارس وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأولياء الأمور، يتوقع أن تكون بداية العام الدراسي الجديد مثمرة وموفقة. وبهذا النظام الجديد، يتم توفير بيئة تعليمية محفزة ويتم تعزيز التعلم النشط والابتكار والتعاون. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ إجراءات صارمة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين في المدارس.

نتطلع جميعًا إلى بداية ناجحة للعام الدراسي الجديد، ونؤكد على أهمية استمرار التعاون بين جميع الأطراف للارتقاء بجودة التعليم وتحقيق التفوق الأكاديمي للطلاب. إن جهود الإدارة والهيئة التعليمية في الوادي الجديد تعد صورة مشرفة للعمل الجاد والتفاني في خدمة التعليم وتطويره.

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعدادات إدارة الداخلة التعليمية وجاهزيتها للعام الجديد

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعدادات إدارة الداخلة التعليمية وجاهزيتها للعام الجديد

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعدادات إدارة الداخلة التعليمية وجاهزيتها للعام الجديد

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعدادات إدارة الداخلة التعليمية وجاهزيتها للعام الجديد

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعدادات إدارة الداخلة التعليمية وجاهزيتها للعام الجديد

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعدادات إدارة الداخلة التعليمية وجاهزيتها للعام الجديد

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعدادات إدارة الداخلة التعليمية وجاهزيتها للعام الجديد

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعدادات إدارة الداخلة التعليمية وجاهزيتها للعام الجديد

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعدادات إدارة الداخلة التعليمية وجاهزيتها للعام الجديد

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعدادات إدارة الداخلة التعليمية وجاهزيتها للعام الجديد

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعدادات إدارة الداخلة التعليمية وجاهزيتها للعام الجديد

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعدادات إدارة الداخلة التعليمية وجاهزيتها للعام الجديد

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعدادات إدارة الداخلة التعليمية وجاهزيتها للعام الجديد

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعدادات إدارة الداخلة التعليمية وجاهزيتها للعام الجديد

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعدادات إدارة الداخلة التعليمية وجاهزيتها للعام الجديد

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعدادات إدارة الداخلة التعليمية وجاهزيتها للعام الجديد

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعدادات إدارة الداخلة التعليمية وجاهزيتها للعام الجديد

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعدادات إدارة الداخلة التعليمية وجاهزيتها للعام الجديد