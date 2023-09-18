وصول بوابات قناطر ديروط الجديدة المستوردة من اليابان

أعلنت محافظة أسيوط عن بدء دخول بوابات مشروع قناطر ديروط الجديدة من اليابان. يأتي هذا المشروع ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري لتحديث وتأهيل وصيانة مرافق الري في محافظات الجمهورية. الهدف من ذلك هو تحسين عملية الري في 1.60 مليون فدان في خمس محافظات بصعيد مصر: أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الجيزة. كما يهدف المشروع إلى إنشاء كوبري علوي وتوفير نظام متطور للتحكم في سلوك الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.

وتعمل هذه البوابات المستوردة من اليابان على تحسين كفاءة استخدام المياه وتقليل الفاقد في عملية الري، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية. وتعتبر محافظة أسيوط من أهم المحافظات الزراعية في مصر، حيث تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وتعتمد بشكل كبير على مياه نهر النيل في عمليات الري.

تعمل البوابات اليابانية على تنظيم وتوزيع المياه بشكل أكثر دقة وفعالية، وذلك من خلال استخدام تقنيات حديثة في قياس تدفق المياه وضبط كمية المياه المطلوبة لكل فدان. كما تم تطبيق نظام التحكم الآلي الذكي في البوابات، مما يساهم في تحسين الأداء وتقليل الخسائر.

يعد إنشاء الكوبري العلوي جزءًا هامًا من المشروع، حيث يساعد في تسهيل حركة المرور فوق الترع ويوفر وسيلة آمنة لعبور المركبات والمشاة. وبجانب ذلك، يتم تطبيق تقنيات متقدمة لرصد ومراقبة حركة المياه في الترع وضمان توزيعها بشكل مناسب وفقًا للحاجة، وهو ما يسهم في زيادة كفاءة استخدام المياه وتحقيق توازن في النظام البيئي للترع.

إن مشروع قناطر ديروط الجديدة هو مثال مشرف على التعاون الدولي في مجال الهندسة المائية ونقل التكنولوجيا. ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع زيادة في إنتاجية المحاصيل الزراعية وتحسين ظروف العمل في القطاع الزراعي بصعيد مصر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المشروع يسهم في تطبيق استراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق الأمن المائي وضمان توفير المياه اللازمة للزراعة في مناطق الصعيد. ويعكس هذا المشروع التوجه الحكومي للتحول نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة في قطاع الري وتحديث بنى التحتية المائية.

يهدف مشروع قناطر ديروط الجديدة في أسيوط إلى تحسين عملية الري في خمس محافظات بصعيد مصر. وتأتي هذه الخطوة كجزء من مجموعة المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري لتطوير وتحسين مرافق الري في عدة مناطق بالجمهورية.

تهدف هذه الخطوة إلى دعم وتحديث التربة الزراعية وضمان توفير المياه اللازمة للمحاصيل الزراعية في المناطق الخمس. ومن أهم المزايا المتوقعة للمشروع هو إنشاء كوبري علوي يربط المناطق المستفادة بالقناطر، مما سيسهم في تسهيل حركة السيارات والمشاة، وتوفير نظام متطور للتحكم في سلوك الترع التي تنقل المياه.

تعتبر قناطر ديروط الجديدة مثالًا للتعاون الدولي في مجال الهندسة المائية. حيث تم تصميم هذه البوابات في اليابان وتم توريدها وتركيبها في موقع المشروع بأسيوط. يعتبر هذا التعاون الأول من نوعه بين اليابان ومصر في هذا القطاع، ويعكس التزام الدولتين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي.

من المتوقع أن يسهم مشروع قناطر ديروط الجديدة في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين معيشة المزارعين والسكان المحليين. كما سيسهم في تعزيز الأمان المائي وتحسين كفاءة استخدام المياه في مناطق الري. وبالتالي، ستزيد الإنتاجية الزراعية وسيتم تحقيق تنمية مستدامة ورفاهية اجتماعية في المنطقة المستفيدة من المشروع.

بهذا المشروع الطموح، تأكدت مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الهندسة المائية والتنمية المستدامة. وتعكس هذه الخطوة التزام مصر بالعمل على تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للسكان في جميع مناطق البلاد.