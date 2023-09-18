آخر تطورات أسعار الدولار فى التعاملات المسائية

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين، 18 سبتمبر في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسة والعاملة في مصر.

الدولار

سجلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار تتحرك بشكل طفيف.. والين يخطف الأضواء

أسعار الدولار

تحركت أسعار الدولار الأمريكي بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية خلال، اليوم الاثنين، وسط ارتفاع الجنيه الإسترليني، وانخفاض الين بعد أن أدت عطلة يابانية وترقب مجموعة من الاجتماعات المقبلة للبنوك المركزية إلى حالة من الجمود في الأسواق.

ويعد اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المقرر يوم الجمعة هو الحدث الأبرز في آسيا هذا الأسبوع بعد أن أثار محافظه كازو أويدا تكهنات بأن البنك على وشك التحرك لوقف سياسته النقدية فائقة التيسير.

وخلال هذا الأسبوع أيضا يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) اجتماعا يوم الأربعاء من المتوقع أن يوقف فيه سياسته للتشديد النقدي، فيما من المحتمل أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخيرة يوم الخميس.

واستقر الين الياباني ما بين 147.63 و147.88 مقابل الدولار الأمريكي في ظل إغلاق الأسواق اليابانية بمناسبة عطلة وطنية.

وفي الأيام التي أعقبت تصريحات أويدا بشأن التخلي عن أسعاء الفائدة السلبية، انخفض الين الياباني بما يصل نسبته نحو 1.3% لترتفع خسائره في 2023 إلى أكثر من 11%.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي قليلا ليصل إلى مستوى سعر 105.23 نقطة، في حين ارتفعت أسعار اليورو الأوروبي بما يصل نسبته نحو 0.12% ليصل إلى مستوى سعر 1.0705 مقابل الدولار.

وصعد أسعار الجنيه الإسترليني بما يصل نسبته نحو 0.1% ليصل إلى مستوى سعر 1.2395 مقابل الدولار خلال اليوم.

وانخفض الجنيه الإسترليني بما يصل نسبته نحو 6% مقابل الدولار منذ منتصف يوليو، كما تراجع اليورو الأوروبي أكثر من 5% مع تباطؤ سوق العمل والاقتصاد في بريطانيا واقتصاد منطقة اليورو.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى نسبة 4% الأسبوع الماضي، لكنه قال إن هذا الرفع قد يكون الأخير.

ومع إغلاق اليابان، لم يتم تداول سندات الخزانة النقدية اليوم الاثنين، بحسب الاسواق العربية.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، وصعدت السندات لأجل عامين فوق عتبة 5% وبمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، مدعومة بارتفاع الإنفاق الحكومي والتوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لكبح التضخم الذي لا يزال أعلى من المستهدف.