هانتر بايدن يتهم مصلحة الضرائب بكشف بياناته الشخصية

رفع "هانتر بايدن"، نجل الرئيس الأمريكي الحالي، دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب، مُتهمًا إياها بكشف بياناته الشخصية، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الاثنين.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، كان أساس الدعوى التي تم رفعها إلى المحكمة الفيدرالية بمقاطعة كولومبيا، هو تصرفات مسؤولَي مصلحة الضرائب غاري شابلي وجوزيف زيغلر، اللذين أدليا بتصريحات عامة، وأجريا مقابلات إعلامية وأدليا بشهادتيهما أمام الكونغرس الأمريكي، ما أسفر عن كشف بياناته الشخصية للعلن وعلى نطاق واسع، ما اعتبره بايدن الابن انتهاكا لخصوصيته.

وتُشير الادعاءات المرفوعة من قبل هانتر بايدن إلى أن مصلحة الضرائب الأمريكية فشلت "عن علم وقصد في اتخاذ تدابير إدارية أو فنية وأو مادية لضمان أمن وسرية معلوماته الشخصية".

وتتضمن قائمة المطالب تعويضات بقيمة ألف دولار عن كل حالة كشف غير مصرح بها عن بياناته الضريبية.

هانتر بايدن يُواجه لائحة اتهام بسبب حيازة سلاح

وُجهت لائحة اتهام فيدرالية إلى "هانتر بايدن"، بشأن حيازة أسلحة نارية بطريقة غير قانونية، وهي الخطوة الأحدث والأكثر أهمية حتى الآن في إطار تحقيق طويل الأمد مع نجل الرئيس الأمريكي، جوزيف روبينيت بايدن، حسبما أفادت صحف دولية، مساء اليوم الخميس.

بايدن الابن (53 عامًا) متهم بالكذب بشأن تعاطيه للمخدرات عندما اشترى سلاحًا ناريًّا في أكتوبر 2018، وهي الفترة التي اعترف فيها بمعاناته من إدمان الكوكايين، وفقًا للائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في ديلاوير.

يخضع نجل الرئيس جو بايدن أيضًا للتحقيق بسبب تعاملاته التجارية.

أشار المحامي الخاص الذي يشرف على القضية إلى أن اتهامات أخرى بعدم سداد الضرائب في الوقت المحدد يمكن إحالتها إلى واشنطن أو كاليفورنيا، إذْ يقيم هانتر.