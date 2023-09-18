يسري وحيد يسجل الهدف الأول في الدوري المصري

سجل يسري وحيد لاعب طلائع الجيش الهدف الأول في مسابقة الدوري المصري لهذا الموسم، في شباك البنك الأهلي.

وجاء هدف يسري وحيد المعار من نادي الترسانة إلى طلائع الجيش في الدقيقة 62 من عمر المباراة من ضربة رأسية.

تشكيل طلائع الجيش لمباراة البنك الأهلي