الإثنين 18 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

يسري وحيد يسجل الهدف الأول في الدوري المصري

بوابة الوفد الإلكترونية

سجل يسري وحيد لاعب طلائع الجيش الهدف الأول في مسابقة الدوري المصري لهذا الموسم، في شباك البنك الأهلي.

وجاء هدف يسري وحيد المعار من نادي الترسانة إلى طلائع الجيش في الدقيقة 62 من عمر المباراة من ضربة رأسية.

تشكيل طلائع الجيش لمباراة البنك الأهلي

  • في حراسة المرمى : عمر رضوان
  • في خط الدفاع : أحمد متعب - أحمد زولا- خالد سطوحي - محمود فتح الله
  • في خط الوسط: فريد شوقي - علي حمدي - محمد شحاتة.
  • في خط الهجوم : كريم طارق - جودوين شيكا - موسى دياورا
  • تشكيل البنك الأهلي لمباراة طلائع الجيش
  • حراسة المرمي.. محمد أبو جبل
  • خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ اسحاقو يعقوبو
  • خط الوسط.. محمود سيد _ محمد فتحي _ احمد مدبولى _ أحمد ياسر _ جريندو
  • خط الهجوم.. كريم بامبو
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