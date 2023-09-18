أهالى بنها يستقبلون " لوجين شوقي "بطلة دورة ألعاب البحر المتوسط باليونان

استقبل العشرات من مواطنى مدينة بنها وابطال السباحة والرياضيين السباحة المصرية العالمية ابنة مدينة بنها بمحافظة القليوبية " لوجين شوقي" والتى حصلت على ميداليتين ذهبية وفضية بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة هيراكليون باليونان وحققت رقم قياسي جديد في البطولة .

حيث رفع الأهالى علم مصر ورددوا هتافات تحيا مصر محتفلين بتألقها وعودتها لمصر بميداليتين ذهبية وفضية.

حيث حققت السباحة المصرية لوجين شوقي الميدالية الذهبية لمنافسات 200 متر للسباحة بالزعانف المزدوجة .

كما حققت الميدالية الفضية 100 متر للزعانف المزدوجة بألعاب البحر المتوسط الشاطئية

وقالت اللاعبة المصرية السباحة لوجين شوقي أن لحظة رفع علم مصر وعزف السلام الوطنى بدورة ألعاب البحر المتوسط ووقوفها على منصة التتويج متقدمة على ابطال العالم يمثل لحظة فارقة في حياتها وانها ستسعى لاستمرار التألق على مستوى العالم وتحقيق بطولات جديدة .

مؤكدة على الدور الداعم لأسرتها ومدربيها حتى وصولها لهذا الترتيب العالمى.