قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، بجولة تفقدية في مركز بلاط، وكان برفقته الدكتور ياسر محمود رئيس المركز، بهدف معرفة حالة المشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين. بدأت الزيارة بعقد اجتماع مع المواطنين في قرية الزيات لمناقشة مطالبهم واقتراحاتهم.

يعكف محافظ الوادي الجديد، اللواء دكتور محمد الزملوط، يعكف على تحسين وتطوير المنطقة بشكل شامل. واحدة من الخطوات الأساسية التي يقترحها هو الإعلان عن طرح أراضي تقسيمات المواطنين بدون تحديد سن للمتقدمين وتوفير المرافق الأساسية بالتقسيط. وليس هذا فقط، فقد تم تخصيص ٢٥٪ من قيمة الأرض لصالح القرية، مما يساهم في تطورها وتقدمها.

علاوة على ذلك، يهدف اللواء الزملوط إلى حصر المتخللات وأراضي وضع اليد داخل القرية وتسوية أوضاعها بأسرع وقت ممكن. وهذا سيتيح للمواطنين فرصة البدء في إجراءات بناء حظائر الماشية بالأراضي المخصصة لذلك.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل اللواء الزملوط على تمليك المنازل التابعة لهيئة التنمية الزراعية للمواطنين الراغبين، حيث يطلب منهم سداد ٢٥٪ من قيمة المنزل كدفعة أولى. وهذا سيعزز الشراكة بين الحكومة والمواطنين في تطوير وتحسين البنية التحتية والسكنية بالمنطقة.

من أجل استدامة الزراعة في المنطقة، قد تم توجيه قطاع الري بسرعة صيانة بئر رقم ١٧. وهذا الإجراء سيضمن توافر المياه اللازمة للزراعة ويسهم في تعزيز اقتصاد المنطقة.

وتكليف مديرية الصحة بزيادة التخصصات الطبية بالقوافل الطبية التي يتم الدفع بها لخدمة المواطنين وتوفير سيارة إسعاف بالقرية.

وعقب اللقاء تفقد المحافظ أحد المشروعات الاستثمارية المتعثرة على مساحة ٤٦٠ فدان، موجهًا بسرعة طرح الأرض للراغبين من المستثمرين، بعد إنتهاء كافة المهل والإجراءات القانونية الممنوحة للمشروع

يعمل اللواء الزملوط بجدية على تحسين وتطوير الوادي الجديد من خلال تطبيق إجراءات عملية وفعالة، تشمل طرح أراضي التقسيمات، تحسين المرافق، حل المشكلات القائمة، وتعزيز القطاعات الزراعية والسكنية في المنطقة.

محافظ الوادي الجديد يعقد لقاءََ مع أهالي قرية الزيات بمركز بلاط

محافظ الوادي الجديد يعقد لقاءََ مع أهالي قرية الزيات بمركز بلاط

محافظ الوادي الجديد يعقد لقاءََ مع أهالي قرية الزيات بمركز بلاط

محافظ الوادي الجديد يعقد لقاءََ مع أهالي قرية الزيات بمركز بلاط

محافظ الوادي الجديد يعقد لقاءََ مع أهالي قرية الزيات بمركز بلاط

محافظ الوادي الجديد يعقد لقاءََ مع أهالي قرية الزيات بمركز بلاط

محافظ الوادي الجديد يعقد لقاءََ مع أهالي قرية الزيات بمركز بلاط