سيد معوض يكشف أسباب خسارة الزمالك من أرتا سولار

كشف سيد معوض، الظهير الأيسر للأهلي والمدرب العام السابق للمنتخب المصري، عن أسباب خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من نظيره أرتا سولار، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

تحدث سيد معوض على خسارة الفارس الأبيض من أرتا سولار،حيث قال: "الأخطاء التي وقع بها دفاع الزمالك خلال المباراة غريبة للغاية".

وأضاف: "حسام عبد المجيد المفترض أنه لاعب دولي، لكنه ارتكب أخطاء في المباراة، مما ساهم في خسارة الزمالك خصوصًا الهدف الأول".

وأكمل: "توجد أخطاء كثيرة للكولومبي أوسوريو خلال الفترة الماضية مع الزمالك، كما أن الأخطاء الدفاعية كثرت للغاية وأصبحت واضحة في ظل طريقة لعب الفريق الأبيض منذ الموسم الماضي".

وأردف سيد معوض تصريحاته: "الأندية المصرية الثلاثة خسرت مواجهات سهلة للغاية، لن هناك تعويض في مباريات العودة بالنسبة لـ فيوتشر أو الزمالك في الكونفدرالية، بالإضافة إلى بيراميدز في دوري الأبطال، لذلك من المرفوض خروج أي نادٍ مصري من البطولات القارية".

وأتم معوض تصريحاته بالحديث عن المشاكل التي يجب تداركها في الموسم الجديد، فقال: "مع انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري، أرغب تلافي السلبيات السابقة مثل أخطاء الحكام وخلو المدرجات من الجمهور، هذه الأمور تجعلنا نصرف النظر عن مشاهدة المباريات المحلية، أتمنى أن يكون الدوري مختلف وبأجواء جديدة ومختلفة، جودة كرة القدم المصرية أصبحت في تراجع كبير خلال السنوات الأخيرة".