اتحاد جدة يتقدم بثلاثية على أولماليك في الشوط الأول

تقدم اتحاد جدة على نظيره أولماليك الأوزبكي بثلاثية نظيفة، في المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أسيا.

افتتح هارونا كمارا أهداف اتحاد جدة في الدقيقة الحادية عشرة ثم أضاف رومارينهو هدفين أخرين في الدقيقتين 15، 42 من عمر الشوط الأول.

يشارك عبدالله المعيوف حارس مرمى اتحاد جدة السعودي لأول مرة بشكل أساسي مع العميد بعد انضمامه للنادي خلال الصيف، وذلك عند مواجهة أولماليك الأوزبكي في دوري أبطال أسيا.

وأعلن نونو سانتو مدرب اتحاد جدة التشكيل الأساسي لمواجهة الفريق الأوزبكي في مستهل مشواره في المعترك الأسيوي.

وتنطلق مباراة اتحاد جدة مع أولماليك الأوزبكي في السادسة مساء اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات بدروي أبطال أسيا.

ويبحث اتحاد جدة عن تحقيق أول ثلاث نقاط في دوري أبطال أسيا، لانطلاقة جيدة في المجموعة التي تضم أيضًا سباهان أصفهان الإيراني والقوة الجوية العراقي.