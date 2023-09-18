المهن السينمائية تكشف الفيلم المصري المُرشح للأوسكار

أعلنت نقابة المهن السينمائية، عن الفيلم المصري المرشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي لعام 2023، وذلك خلال بيانًا صحفيًا تضمن الآتي:"

تعلن لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي لعام 2023 والمُشكلة من مجموعة من السينمائيين والنقاد المستقلين عن اختيار فيلم ( ڤوي ڤوي ڤوي ) للمخرج/ عمر هلال - مرشحاً مصريأ، وذلك بعد ما فاز بأغلبية التصويت بين قائمة قصيرة ضمت الأفلام التاليه:

1- وش في وش

2- ١٩ ب

3- بيت الروبي

4- الباب الأخضر

وأضاف البيان:" هذا وتنوه اللجنة بظهور مواهب شابة لمخرجين يقدمون أفلامهم الأولى خلال العام، وإذ كانت اللجنة قد رآت العام الماضي عدم ترشيح فيلم مصري اعتراضاً على تواضع مستوى الأفلام المعروضة، فمن حق صناع الأفلام الشباب الإشادة بجهودهم الواضحة في الأفلام المعروضة لهذا العام ".