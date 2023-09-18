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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

المهن السينمائية تنعي الفنان أشرف مصيلحي

أشرف مصيلحي
أشرف مصيلحي

نعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، الفنان القدير أشرف مصيلحي، والذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد بعد فترة صراع مع المرض.

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وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع المرض

وتضمن بيان السينمائيين الآتي:" يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي .. "صدق الله العظيم".

 

ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الفنان القدير أشرف مصيلحي زوج الزميلة المخرجة منال الصيفي، ووالد الزميل كريم مصيلحي ( شُعبة التصوير) ، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان .

 

وأضاف البيان:" الجنازة: اليوم الإثنين الموافق 18 / 9 / 2023 بعد صلاة الظهر من مسجد المشير، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ".

 

وفاة الفنان أشرف مصيلحي

رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد، الفنان أشرف مصيلحي، بعد فترة صراع مع المرض عن عمر يناهز 49 عامًا، ومن المقرر إقامة الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي.

 

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